Berbec

Runa etalata – PERTH : Aceasta runa este asociata cu Phoenix, pasarea mistica ce s-a consumat pe sine in flacari ca apoi sa se ridice din propria-i cenusa. Forte puternice de schimbare si renovare sunt in miscare pentru tine la acest moment. Pe partea vietii de zi cu zi, pot fi probabil unele surprize cum ar fi castiguri bruste sau debutul unei relatii neasteptate. Pe partea spirituala, este timpul sa te ridici deasupra ta, deasupra vietii obisnuite si banale, ca sa dobandesti o viziune mai larga. Runa Perth isi reaminteste ca exteriorul pe care il vezi si experimentezi este neimportant, cu exceptia momentelor cand el reflecta interiorul tau.

Taur

Runa etalata – Sowulo : O situatie prezenta prin care treci te provoaca. Astfel, esti chemat sa iti sintetizezi contradictiile si sa iti gasesti valorile – externe si interne, precum si acel sens ce te implineste in viata. Contradictiile si dificultatile din viata noastra joaca doar un rol ca sa vedem ca avem anumite contradictii in noi inca nerezolvate. Sinele inalt ne arata prin victoriile din lumea externa unde suntem puternici in interior si ne ajuta ca prin provocari sa ne schimbam in interior.

Gemeni