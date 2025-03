Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru miercuri 25 martie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Berkana : Aceasta runa vine cu o atentionare. Exista ceva ce poate interfera cu cresterea ta. Motivul poate fi atat extern care nu are legatura cu evenimentul dar si intern, adica are legatura cu caracterul tau. Poate ca te simti mai rau fizic sau emotional si acesta este blocajul. Daca te gandesti la o relatie cu cineva drag sau la un aspect profesional, pentru moment cresterea este oprita dar este o chestiune doar temporara pana cand circumstantele vor fi mai favorabile.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Dagaz : Daca esti interesat de calea spirituala, runa iti promite momente de transformare, o revelatie in procesul schimbarii personalitatii tale. Eforturile tale nu au fost in zadar : intr-un sens, schimbarea cantitativa se transforma in una calitativa si este timpul pentru un salt cuantic pentru tine.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Gebo: Poti primi un dar divin sau poate ajungi la un echilibru in viata. Este important ca toate partile din viata ta sa ramane echilibrate. Sau, daca faci un cadou cuiva, este important sa tii minte ca el nu trebuie sa afecteze echilibrul relatiei.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – Jera: Asteapta-te la un rezultat pozitiv. Insa este devreme sa te culci pe proprii lauri ai victoriei. Esti aproape de succes, dar este nevoie sa treci prin toate fazele ciclului, fara exceptie. Iata care este dezideratul final – sa recoltezi ce ai semanat, dar si aceasta recoltare prespune un efort prin care e nevoie sa treci. Nu te poti relaxa acum, altfel risti sa pierzi totul.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – KENAZ (cu fata in jos). Trebuie sa fii deschis la oportunitatile din jur. Daca te uiti cu atentie, sunt posibilitati de dezvoltare in jurul tau. Sunt acolo pentru tine si le poti urma daca vrei. Daca prezentul ti se pare incetosat, ai puterea sa schimbi pentru ca sa traiesti intr-un viitor fara nori si cu mult soare. Dar e nevoie de efort din partea ta.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – Mannaz: Astazi, sub influenta runei Mannaz, te vei simti inspirat sa explorezi noi perspective si sa colaborezi cu diverse persoane. Fii deschis la idei noi si la oportunitati de a invata de la cei din jur. Aceasta va aduce un nou nivel de intelegere si dezvoltare personala.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – Raido: Aceasta runa transmite mesajul ca suntem la mana destinului, ca trebuie sa ne urmam calea pentru care am venit pe pamant. Urmeaza schimbari in viata ta, de obicei pozitive, care te vor face sa privesti altfel lucrurile.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – SOWELU : Runa Sowelu este un simbol puternic pentru ca reprezinta Soarele. Spre deosebire de culturile si popoarele ecuatoriale ce vad Soarele drept aspru si o forta imperiala capabila sa cauzeze distrugeri, in cultura nordica de unde provin runele, soarele este o forta pura feminina ce da viata si permite recoltelor sa creasca. In vremuri de restriste, aceasta runa reprezinta claritatea viziunii spre viitor si victoria binelui asupra raului.

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata – URUZ. Un anumit tip de viata pe care ai trait-o este la final. Cu toate acestea, nu este vorba de o runa de finaluri ci de noi inceputuri. Chiar daca exista un intuneric pe tunelul care duce spre noua viata, lumina va deveni din ce in ce mai puternica. Pregateste-te pentru aceasta noua oportunitate.

ETALARE RUNE pentru CAPRICORN

Runa etalata – Berkana : Daca vrei sa ai parte de crestere pe un domeniu sau aspect de viata si aceasta se lasa asteptata, nu ceda cu descurajare pentru ca aceasta atitudine nu te ajuta. Analizeaza mai bine situatia cu atentie si mai presus de orice analizeaza-te pe tine. Cu ce contribui tu la o stagnare ?

ETALARE RUNE pentru VARSATOR

Runa etalata – Dagaz : Daca vrei un sfat bun de la aceasta runa, acesta este sa nu iti fie frica. Schimbarea iti este favorabila. Procedeaza cu incredere si credinta si ai convingerea ca victoria va veni spre tine, indiferent de circumstantele exterioare ale momentului prezent.

ETALARE RUNE pentru PESTI

Runa etalata – Gebo: aceasta runa simbolizeaza un cadou si inseamna ca un noroc neasteptat poate veni spre tine chiar sub forma financiara. Este o runa pozitiva in orice circumstanta ar aparea si mai ales pe tema relatiilor si iubirii, chiar a fertilitatii. Este unul din cele mai norocoase simboluri si indica si generozitatea de la Univers – primesti si ai grija sa dai mai departe o parte.

