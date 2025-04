Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru miercuri 2 aprilie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – SOWULO (cu fata in sus). Sowulo este runa iubirii si sperantei. Focuseaza-te pe cei pe care ii iubesti si bucura-te de compania lor si pretuieste ocazia de a fi cu ei. Sowulo este si o runa pozitiva care iti transmite ca in caz ca ai obiective si scopuri in viata, atunci focuseaza-te pe ele. Sowulo te va ajuta pe calea spre succes.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Uruz : Uruz este runa puterii, a dezvoltarii fizice, corporale si a sanatatii mentale, inseamna terminari si noi inceputuri, inseamna o oportunitate deghizata ca si amenintare si mai inseamna agilitate mentala. Simbolul este uriasul bour care este plin de curaj, de putere fizica, de rezistenta, de potenta sexuala masculina, de multa sanatate si de o putere cruda, salbatica cu libertate personala. Uruz mai include si puterea spirituala si emotionala pe care o ai. O mare implicare a acestei rune apare cand vesteste provocarea care duce la o mare schimbare de viata in bine.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – ALGIZ: Semnificatie PROTECTIE. Oportunitatile si noile provocari sunt caracteristice pentru aceasta runa. Cu ele, oricum, pot aparea si influente nedorite si deci devine necesar sa te protejezi. Aici, prin acest mesaj, ti se transmite ca cea mai buna protectie este actiunea potrivita la momentul potrivit. Daca experimentezi durere, nu o nega si nu incerca sa te ascunzi de ce se intampla. Observ-o si invata de la ea, simte-o si da-i drumul : cu cat iti permiti tie insuti sa o simti, cu atat mai repede vei fi in stare sa o eliberezi. Runa Algiz iti reaminteste ca esti in proces de crestere si a fi constient de asta este cea mai buna protectie in clipe de indoiala.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – Berkana: Aceasta runa simbolizeaza fertilitatea, inceputul unei noi vieti. O eliberare de trecut se intrevede si un nou capitol se deschide in viata ta. Poate o noua dragoste, poate un nou proiect profesional. Este vremea reinnoirii energiei personale si a starii de spirit.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – Dagaz: Echilibrul si armonia domnesc in Univers. Nu va dura mult pana cand o situatie se va schimba in bine. Daca a fost intuneric in viata ta, urmeaza sa rasara soarele. Asteapta-te o transformare, fie spirituala sau materiala. Urmareste oportunitatile.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – GEBO: Aceasta runa semnifica un parteneriat in orice forma ar fi. Daca este o situatie personala, probabil partenerul tau, mesajul este ca poti construi o relatie adevarata. Este dificil de spus care va fi relatia, familie, iubire sau prietenie. Dar aceasta persoana doreste alianta cu tine. Runa indica posibilitatea unei relatii sincere si fructuoase. Daca te gandesti la o situatie de munca, sa stii ca succesul este legat de activitati in parteneriat. Cauta aliati si actionati ca o echipa.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – Jera: Jera este simbolul recoltei si anunta subtil ca e vremea pentru o schimbare. Asa cum natura se schimba, prin rotatia anotimpurilor, asa se schimba si omul. Orice ai face trebuie sa ai in minte faptul ca te astepta tot timpul vremuri mai bune.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata Nauhiz. Runa NAUTHIZ te îndeamnă să te concentrezi pe dezvoltarea personală și pe autocunoaștere. Fii deschis să înveți din experiențele tale și să crești continuu. Înțelepciunea dobândită îți va lumina calea spre succes.

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata – OTHILA, inversata. Runa iti anunta atentie cu privire la unele gelozii si lacomii pentru a dobandi posesiuni, proprietati. Ea simbolizeaza prosperitate, posesiuni si promisiuni de belsug pentru casa si familia ta. Insa daca iti doresti nesabuit de mult, daca esti dispus sa calci in picioare orice pentru a avea, runa te anunta ca nu este acesta drumul bun.

ETALARE RUNE pentru CAPRICORN

Runa etalata – Raidho: aceasta runa simbolizeaza un ciclu sau o calatorie. Poate ca te afli in mijlocul unui ciclu semnificativ al vietii tale sau poate te pregatesti chiar sa calatoresti undeva. Calatoria, fie ea fizica sau spirituala, se anunta a fi luminoasa. Runa mai poate indica si ca ai parte de protectie si siguranta in timp ce calatoresti sau poate ai o nevoie de a porni intr-o excursie in strainatate.

ETALARE RUNE pentru VARSATOR

Runa etalata – Thurisaz: Thurisaz este runa haosului, a tentatiei si a raului. Este despre amenintari de la oamenii aflati in pozitii de putere. Ea vesteste ca ai nevoie sa rezisti tentatiei de a fi recompensat prin smecherii sau lipsa de onestitate. Energia lui Thurisaz poate fi inteleasa ca haos sau ca lucru bun – pentru ca are in semnificatia sa fortele ascunse din psihicul uman cum ar fi furia sau pofta. Simbolul sau este ghimpele care poate sa si sfasie, strapunga sau injunghie dar are si rol protector. Paradoxal, Thurisaz poate sa simbolizeze aparitia unui noroc.

ETALARE RUNE pentru PESTI

Runa etalata – Algiz: aceasta runa simbolizeaza protectie si indica faptul ca iti este oferita ghidare divina si securitate in aceasta perioada. Suportul este peste tot in jurul tau, tot ce ai nevoie sa faci este sa fii deschis spre a cere ajutor. Runa mai poate indica faptul ca e bine sa fii atent cu sanatatea ta atat fizica cat si spirituala.

