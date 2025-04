Etalare zilnica RUNE mistice miercuri 16 aprilie 2025

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru miercuri 16 aprilie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Wunju: aceasta runa simbolizeaza bucuria si realizarea obiectivelor propuse. Ai muncit asa de mult si a venit vremea sa stai linistit si sa te mai relaxezi un pic. Este timpul sa te bucuri de viata deci fa un plan mai amplu in acest sens, planifica o zi sau doua de relaxare pentru tine. Runa mai indica si faptul ca un scop se apropie de o indeplinire cu succes.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – ALGIZ : Algiz este runa protectiei si oportunitatilor, fiind asociata cu iarba, cu coarnele elanilor sau cu mana cu degetele rasfirate in gest protector. Algiz manifesta energii puternice de protectie. Spiritual, semnifica atingerea divinului. Runa inseamna si succesul obtinut prin cautari, munca si alte actiuni. Planurile se dezvolta rapid cand apare aceasta runa, precum un pin ce creste repede. Esti protejat de orice atac, in timp ce constiinta si starea de alerta te ghideaza. Viziunea, claritatea mintii si intelepciunea iti vor sustine orice intreprinzi.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Fehu (inversata): Exista o bogatie nedescoperita inca, o recompensa ascunsa deocamdata, o binefacere ce inca nu s-a manifestat. Ai rabdare si depaseste cu incredere aspecte din prezent ce pot parea saracie, ambitii esuate, ghinion sau dragoste nereciproca. Fehu este runa bogatiei si a implinirii.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – Ehwaz: Cand iti apare aceasta runa, ea iti transmite mesajul ca munca in echipa este intotdeauna de preferat. Nu poti inainta atat de repede de unul singur. In echipa, lucrurile merg mult mai usor.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – Hagalaz: Te vei confrunta cu schimbari neasteptate care pot parea destabilizatoare. Imbratiseaza-le, pentru ca ele sunt necesare pentru a curata calea si a permite evolutia ta personala.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – JERA (cu fata in sus). Runa indica faptul ca inca va fi nevoie sa pui efort si sa nu stai pe spate si sa astepti. Asigura-te ca esti bine pregatit pentru pasul urmator. Fa tot ce poti din aceasta oportunitate astfel incat viitorul sa iti fie excelent pe toate planurile.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata Nauhiz. Astazi, runa NAUTHIZ te inspira sa fii perseverent si consecvent in indeplinirea obiectivelor tale. Fii disciplinat in rutina ta si nu te lasa descurajat de provocari. Succesul vine pentru cei care persista.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – Othila: Othila reprezinta proprietatea sau posesiunile personale. De asemenea, poate fi simbolul mostenirilor si valorilor dupa care iti conduci viata, sau chiar simbolul unor posesiuni fizice. Poate fi ceva ce are legatura cu casa ta, familia ta, securitatea casei si familiei tale.

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata – RAIDO. Semnificatie : CALATORIA. Aceasta runa este relationata cu comunicarea si armonia a ceva facut din doua elemente. De regula semnaleaza posibilitatea unei calatorii, fie ea in lumea fizica sau in adancul fiintei. O asemenea calatorie are drept scop vindecarea de sine sau schimbarea de sine. Runa Raido avertizeaza sa fii moderat in orice excese ale vietii. Poate ca o uniune neasteptata va aparea in viata ta sau poate te vei reuni cu cineva pe care nu l-ai vazut de mult timp. Sau poate o reuniune prevazuta de runa Raido se refera la anumite aspecte interne din tine care au fost in conflict in tine de ceva vreme.

