Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru miercuri 15 ianuarie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

Etalare rune Berbec

Runa etalata – URUZ (cu fata in jos). Urmeaza un timp in care te poti simti obosit fizic si mental. De aceea, ti se recomanda sa iti revizuiesti stilul de viata si sa decizi ce are valoare reala pentru tine. Asta te ajuta sa te focusezi pe drumul dorit in continuare. O oportunitate se poate prezenta si e bine sa o iei.

Taur

Runa etalata – Odin : Ceea ce este nestiut si ceea ce este nevazut sunt active acum in viata ta. La inceputuri nu a fost nimic si la final, nimic ramane. Controlul nu poate fi folosit pentru ceva ce inca nu exista, nu a fost creat. Dar, precum cartea Prostul de la cartile de Tarot, este posibil sa fie nevoie sa faci un salt de credinta si sa te arunci in acest mare vid al vietii. Fa asta cu mainile libere si cu credinta nestramutata. Te bazezi pe puterea creativa a necunoscutului.

Gemeni

Runa etalata – BERKANA : Berkana reprezinta copacul mesteacan. Mesteacanul este simbolul reinnoirii, renasterii, nasterii, cresterii si fertilitatii. Este o runa ce transmite veselie si anunta rezultate bune din actiunile pe care le-ai facut. Este o runa despre si pentru familie si a unei gospodarii bune si prospere.

Rac

Runa etalata – Ehwaz: Cand iti apare aceasta runa, ea iti transmite mesajul ca munca in echipa este intotdeauna de preferat. Nu poti inainta atat de repede de unul singur. In echipa, lucrurile merg mult mai usor.

Leu

Runa etalata – Gebo: Aceasta runa simbolizeaza actul daruirii sub toate formele sale. Ea are in spate legenda Brunhildei. Sigurd erou legendar ucide dragonul fioros si-i ia inelul pe care il purta la gat. Apoi, trecand de cercul magic de foc, o gaseste dormind pe Brunhilda, frumoasa luptatoare Valkyrie, care era tinuta prizoniera de Odin pana cand un muritor curajos o va salva. Sigurd ii daruieste inelul ca simbol al iubirii lui vesnice.

Fecioara

Runa etalata – ISA: Runa germanica Isa semnifica pauza si gheata specifica anotimpului rece. Aceasta runa te anunta faptul ca pentru moment cel mai bun lucru pentru tine este sa pui pe pauza planuri mari si activitati pentru ele. Iti vezi de viata ta cotidiana asa cum si muncitorii pamantului fac pe timpul iernii, stiind linistiti si increzatori ca va veni primavara si natura va renaste. Ai incredere in acest proces. E o vreme de pauza, o vreme de gestatie si o vreme de roade.

Balanta

Runa etalata – KENAZ. Semnificatie DESCHIDERE. Focul de regula simbolizeaza emotii si pasiuni intense. Cu toate acestea, runa iti reaminteste ca pasiunea, ca orice altceva, are doua fete. Pasiunea excesiva poate duce la obsesie distructiva dar pe partea sa pozitiva poate duce la creativitate. O claritate a intentiei in atitudinea ta este necesara acum, ca sa eviti sa cazi in partea negativa a pasiunii tale. In zona relatiilor, runa Kano anunta deschidere reciproca mutuala. Faclia intelegerii este aprinsa din nou pentru amandoi iar puterea creativa a unui asemenea foc poate sa duca la mari realizari si constientizari.

