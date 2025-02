Iata mesajul magic al pietrelor mistice rune pentru luna februarie 2025. Runele, a caror existenta dateaza de sute de ani, sunt folosite si in zilele noastre datorita ghidarii pe care o ofera in viata de zi cu zi celor ce o cer.

Cuvantul RUNA inseamna soapta sau secret sfant.

Fiecare litera se considera ca poarta un mesaj energetic ce ofera ghidare intuitiva din lumea supranaturala. Sunt 24 rune in total si fiecare in parte are un simbolism bogat ce este conectat cu astrele, cu zeitatile, cu cele 8 directii si cu ciclurile naturii. Runele sunt considerate alfabetul zeilor. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Runele au fost sculptate in lemn, piatra sau os si pastrate intr-o punga de panza sacra. Fenomenul citirii runelor are loc ca la cartile de tarot, prin selectarea runelor in baza intentiei si a cererii de mesaj intuitiv.

Runele reprezinta sistemul antic de alfabet creat de celtici, scandinavi si popoarele germanice tocmai in primul secol.

Iata care este runa asociata cu fiecare zodie in citirea intuitiva pentru mesajul lunii decembrie 2024 si ce transmite fiecare:

Mesaj rune februarie 2025 pentru BERBEC

Isa

În poziția actuală în afaceri sau în relațiile cu oamenii, poate să nu existe probleme specifice. Deși nici succesul nu este prezent. Situația nu te poate pune sub presiune; totuși, rezultatele dorite nu sunt acolo, la fel cum realizarea speranțelor a fost amânată. Toate acestea, așa cum am menționat deja, pot duce la letargie și depresie. Viața ta intelectuală probabil nu este strălucită acum; lucrările la care ești implicat, unele dintre ele chiar au început să îți pară inutile. De fapt, succesul acum este puțin probabil, dar nu te da bătut, fii răbdător – situația o cere. Și amintește-ți despre semințele care cresc.

Mesaj rune februarie 2025 pentru TAUR

Teiwaz (inversata)

Este posibil sa experimentezi amaraciune si tristete din cauza separarii de prieteni sau familie. In aceasta situatie, pierzi inevitabil energie, experimentezi chinul si este posibil sa-i torturezi pe altii. Acelasi lucru se poate spune si cand vine vorba de lumea afacerilor. Ceva a mers prost, te enervezi si pierzi puterea. Cu toate acestea, trebuie sa intelegi ca pierderea de energie este rezultatul propriilor greseli sau actiuni premature. Este timpul sa te gandesti cat de corect este stilul tau de viata. Este de inteles ca traiesti o perioada intunecata din viata ta. Tocmai a venit momentul sa rezolvi problemele interne si sa cauti raspunsuri in tine. Situatia exterioara a atins proportii alarmante, doar pentru ca tu sa te ocupi de lumea ta interioara.

Mesaj rune februarie 2025 pentru GEMENI

Wunjo

Fii fericit! Perioada de intuneric din viata ta se termina in sfarsit, un eveniment fericit ti s-a intamplat sau este pe cale sa se intample. Viata ta intra in sfarsit in perioada stralucitoare pe care ai asteptat-o ​​atat de mult. Runa Wunjo ar putea indica, de asemenea, ca este timpul sa privim lumea cu alti ochi. Aminteste-ti ca toate eforturile tale nu se pierd in zadar, chiar daca la momentul respectiv poate parea ca intentiile si faptele tale bune raman nerevendicate si nerasplatite. Tot binele care vine de la tine se va intoarce mai devreme sau mai tarziu. Acum este timpul sa te bucuri de roadele muncii tale.

Mesaj rune februarie 2025 pentru RAC

Othila (inversata)

Runa inversata are doua aspecte. In primul rand, situatia ta actuala te poate forta sa te supui conventiilor vechilor autoritati. Incearca sa rezisti sau mai tarziu s-ar putea sa regreti. Daca ti-e frica de propria ta incompetenta sau de oportunitatea de a gresi, incearca sa intelegi ca este mai bine sa inveti din greselile tale, sa castigi experienta decat sa repeti greselile altora si apoi sa regreti amarnic. Ceea ce este potrivit pentru persoana care iti ofera sfaturi poate sa nu fie potrivit pentru tine. Fii flexibil, asculta-te si nu-ti fie teama sa incalci regulile.

Mesaj rune februarie 2025 pentru LEU

Ansuz (inversata)

Te poti simti anxios si confuz. Multe lucruri ti se par de neinteles si actiunile tale par in zadar. Practic, aceasta este situatia. Cu toate acestea, incearca sa accepti ceea ce se intampla. Situatia este exact ceea ce este. Iar acest lucru este inevitabil si in timp util, chiar daca acum nu iti dai seama de asta. Este o etapa naturala de dezvoltare. Adesea, pentru a gasi sau a invata ceva, trebuie sa treci prin durere. Dar atunci vei deveni mai intelept.Sfatul pe care ti-l da aceasta runa este urmatorul: indiferent de ce ti se intampla, este necesar sa depasesti depresia.

Mesaj rune februarie 2025 pentru FECIOARA

Mannaz (inversata)

Situatia in care te afli acum este probabil destul de neplacuta. Poate ca dezvoltarea ta a intampinat un obstacol. Poate crezi ca cineva sau ceva incearca sa te impiedice sau sa te raneasca. Analizeaza si intelege circumstantele situatiei – apoi intoarce-te spre tine si vei descoperi ca inamicul actual nu este altceva decat o reflectare a dusmanului tau interior care nu te lasa sa te dezvolti si sa mergi inainte. Este si mai bine sa negociezi cu el si sa afli ce vrea de la personalitatea ta, de ce iti face rau si nu te lasa sa fii fericit. Poate ca acest dusman este – o mostenire a modului de gandire din trecut, bazat pe temerile copilului interior. O poti depasi rupand impulsul ultimelor tale actiuni.

Mesaj rune februarie 2025 pentru BALANTA

Nauthiz (inversata)

Daca runa este in picioare, inseamna probleme asociate in primul rand cu lumea exterioara, aceeasi runa, dar inversata, arata clar ca cauza raului este in interiorul tau. Incearca sa intelegi daca situatia ta actuala iti aminteste de ceva? Probabil ai mai intalnit asa ceva inainte – poate chiar de mai multe ori? Daca raspunsul este pozitiv, atunci incearca sa raspunzi la intrebarea cum este situatia anterioara similara cu aceasta? Este posibil ca asemanarea sa aiba un caracter aproape mistic – aceleasi detalii, circumstante si date. Daca da, atunci poate ca trebuie sa-i acorzi atentie. Cu toate acestea, cel mai remarcabil lucru este altceva. Daca iti amintesti sentimentele – cum s-au dezvoltat, cum s-au schimbat – si le compari cu ceea ce experimentezi acum, probabil vei gasi un model ciudat: sentimentele trecute si actualele nu difera unele de altele; doar „decorul” s-a schimba.

Continuarea AICI