Etalare zilnica RUNE mistice marti 19 noiembrie 2024

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru marti 19 noiembrie 2024:

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

Berbec

Runa etalata – WUNJO (cu fata in jos).

Trebuie sa iti gestionezi starile de anxietate si ingrijorare daca vrei sa reusesti sa ajungi la ce vrei. Poate ca anumite proiecte dorite se misca mai greu pana sa devina realitate. Ti se recomanda atentie in deciziile de munca si sa verifici cu migala totul. Daca ai dubii, decaleaza deciziile pana cand ai informatii mai clare pe care sa te bazezi.

Taur

Runa etalata – ANSUZ (cu fata in jos).

Cuvantul, atat scris cat si vorbit, este important acum. Cuvantul trebuie ales si folosit cu grija. Incearca sa nu strigi, sa nu tipi, chiar daca exista o infierbantare a momentului. Ia-ti timp sa reflectezi si fa pauza inainte de a raspunde, ca sa te asiguri ca nu spui ceva ce vei regreta mai tarziu.

Gemeni

Runa etalata – Eihwaz: Te confrunti serios cu niste frici interioare care te destabilizeaza. Schimbarea este necesara, dar runa Eihwaz accelereaza lucrurile si sporeste intensitatea. Schimbarea poate veni in multe forme: mentale, spirituale si chiar fizice. Este foarte important sa iti pastrezi concentrarea pe intreaga durata a procesului.

Rac

Runa etalata – Gebo: Aceasta runa poate fi simbolul unei uniuni sexuale. Poate ca intalnesti pe cineva care iti poate deveni partener erotic sau poate sentimentele fata de o persoana pe care o stii de multa vreme se transforma in ceva mai intens.

Leu

Runa etalata – Inguz: Te poti simti izolat in calatoria ta spirituala, dar exista un foc de inspiratie in tine ce te sustine sa cresti si sa mergi tot inainte. Hraneste acel foc nobil cu perseverenta, cauta raspunsuri dar scapa de intrebari irelevante. Traieste doar in prezentul tau.

Fecioara

Runa etalata – LAGUZ : Runa Laguz este runa ce reprezinta apa. Laguz este o runa cu energie puternic feminina si, precum oceanele, contine multa putere de o natura incontrolabila. In acest context, mesajul runei sugereaza faptul ca o mare putere ce ti-ar putea face rau este luata de la tine, cu forta valurilor marii. Mai simbolizeaza si posibilitatea startului unei calatorii. Intrucat runa are si un mesaj de putere sexuala, ea sugereaza atentie cu privire la forta pe care sexualitatea ar putea-o avea asupra ta sau asupra altui om prin tine.

Balanța

Runa etalata – Othila: Aceasta runa aduce in prim plan nevoia de siguranta si securitate materiala si spirituala. O situatie favorabila este pe cale sa iti aduca acel sentiment de siguranta pe care il doresti. Dar, ca sa fie de lunga durata, munca va fi intotdeauna necesara.

Scorpion

Runa etalata – TEIWAZ : Caracteristicile acestei rune sunt energia masculina si principiul activ, aducand drept rezultat o anxietate de a cuceri. Teiwaz este runa curajului, dedicarii si increderii absolute in propriile resurse. In situatii de relatii interpersonale sau de dedicare pentru o cauza, Teiwaz sfatuieste pentru perseverenta si in acelasi timp iti reaminteste ca rabdarea poate uneori sa fie o forma de perseverenta. Priveste in tine si analizeaza adanc fundatiile vietii tale. Facand asta, vei ajunge sa cunosti si sa valorifici resursele tale cele mai adanci si puternice.

Săgetător

Runa etalata – THURISAZ (cu fata in jos). Nu te teme sa ceri sfaturi si ajutor de la cei ce stiu mai bine ca tine in domeniul muncii tale, chiar daca nu ai claritate ce vrei de la viitor. Orice primesti acum de la cei mai priceputi te va ajuta sa iti pui lucrurile intr-o perspectiva buna.

Capricorn

Runa etalata – WUNJO (cu fata in jos). Daca ai dubii, decaleaza deciziile pana cand ai informatii mai clare pe care sa te bazezi. Asta este important pentru ca poti vedea ca altii implicati ca si tine in treaba ta nu sunt aa de dedicati si interesati asa cum esti tu acum. Ai grija si revizuieste totul cu atentie si astfel vei evita necazurile.

