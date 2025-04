Etalare zilnica RUNE mistice marti 15 aprilie 2025

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru marti 15 aprilie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – PERTH: Semnificatie INITIERE. Aceasta runa este asociata cu Phoenix, pasarea mistica care se consuma in focuri pentru a rasari ulterior din propria ei cenusa. Puternice forte ale schimbarii si ale renovarii sunt active si in miscare acum. Pe acest plan al vietii pamantesti, vor fi probabil surprize cum ar fi castiguri bruste sau un start al unei relatii neasteptate. Pe partea spirituala, este timpul sa te ridici deasupra propriei persoane, deasupra traiului obisnuit, ca sa poti avea o viziune mai larga. Runa aceasta iti reaminteste ca mediul exterior este neimportant, cu exceptia faptului cand este o reflectare a interiorului.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Sowulu: Runa simbolizeaza o sursa stralucitoare si inepuizabila de energie, reinnoirea, speranta unei reusite. Daca ai un proiect care stagneaza de multa vreme, aceasta runa indica faptul ca in curand se vor sparge blocajele si poti continua ce ti-ai propus.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – ALGIZ, inversata. Algiz inseamna impreuna si are simbolul coarnelor de elan. Daca strabunii puteau urma o turma de elani, ei erau in siguranta, puteau supravietui si aveau mancare. Algiz reaminteste ca suntem interconectati si ca supravietuirea fiecaruia depinde de ceilalti oameni iar acesta este adevaratul noroc al vietii. Acum esti atentionat ca in relatie cu cei din viata ta exista un dezechilibru : fie esti prea sensibil fie prea agresiv sau controlant. Intrucat norocul in afaceri si munca depinde de relationarea cu oamenii, esti sfatuit sa iti analizezi si echilibrezi energia.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – Berkana: aceasta runa simbolizeaza vindecare si indica faptul ca este timpul sa ai un nou inceput proaspat. Trecutul este in trecut si acum este timpul sa te uiti tot inainte si sa iti construiesti puterea pentru mai departe in calatoria ta. Noi inceputuri iti sunt disponibile, trebuie mai intai sa ai grija de tine.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – DAGAZ. O descoperire majora iti este la indemana. Rezultatul potrivit este inevitabil dar nu e previzibil. Momentul este potrivit iar transformarea ce te asteapta este de succes in calatoria vietii tale. Zorii zilei au lasat locul luminii puternice a zilei pline. Insa tine minte sa nu te scufunzi total in viitor pentru ca ar fi ceva nesabuit de facut. Ramai in prezent.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – GEBO (cu fata in sus). In timp ce este placut si frumos sa primesti cadouri, este si mai bine pentru tine acum sa oferi, iar recompensele iti vor veni neasteptat in viitor. Familia si prietenii sunt binecuvantari care nu ar trebui luate ca si cum ti se cuvin si sunt firesc sa iti fie acordate.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – JERA (cu fata in sus). Runa indica faptul ca fericirea si vremurile in care sa fii vesel sunt la orizont. Este un timp sa iti vezi roadele muncii sustinute si a efortului depus. Desi lucrurile sunt mult mai luminoase la orizont, s-ar putea sa fie vorba doar de un nou pas din calatoria ta si nu destinatia finala.

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata – KENAZ (cu fata in jos). Lucrurile pe care le ai de invatat ca sa progresezi in calatoria ta, vor aparea cand vei fi pregatit pentru ele. Mentine-ti increderea ca totul va fi mai luminos in viitor chiar daca pe moment ti se pare ca este cam innorat.

ETALARE RUNE pentru CAPRICORN

Runa etalata – Mannaz : Daca crezi ca te poti baza pe recunoasterea altora ca sa iti demonstrezi gloria, te inseli. Din contra, o situatie iti necesita o smerenie personala si o stare de a fi umil. Nu atrage atentia artificial asupra ta. Cei dragi si prietenii nu sar acum sa te onoreze si nici sefii nu sunt fanii tai acum. Chiar daca asta ti se pare nedrept, exista ceva de invatat din aceste momente.

ETALARE RUNE pentru VARSATOR

Runa etalata – PERTH (cu fata in sus). Va incepe un nou capitol in calatoria ta prin viata. Oricum, asta poate insemna, precum intr-o carte, ca e nevoie sa se inchida unul ca sa poata incepe urmatorul. Este o vreme in care sa te bazezi pe abilitatile si cunostintele tale ca sa obtii cel mai mare succes de la noul inceput. Nu te baza numai pe destin ci si pe judecata ta.

ETALARE RUNE pentru PESTI

Runa etalata – Thurisaz (inversata): Esti prea rezistent la schimbare si nu iti face bine. Ai obieceiul de a privi situatiile doar pe termen scurt si sa nu le vezi beneficiile pe termen lung. Intelege ce inseamna aceste dezavanaje/sacrificii, pentru a nu se transforma in adevarate probleme mai tarziu.

