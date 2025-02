Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru luni 3 februarie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Algiz : O situatie in care esti acum stagneaza. Nu este progres rapid la acest moment. Nu stii ce te asteapta dar nici nu e o alta cale. Este posibil sa ti se deschida noi perspective sau deja s-au deschis si sa primesti o sansa sa schimbi anumite aspecte din viata ta. Situatia de care esti interesat iti va livra asemenea oportunitati.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Eihwaz (inversata) : Trebuie sa iti exprimi potentialele aflate in stare latenta si inactiva. Ceea ce pare a fi periculos poate fi usor depasit prin efortul tau focusat si prin rabdare. Eihwaz este runa apararii si are un simbol magic semnificand intelepciunea gasita in adversitate.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – EHWAS (cu fata in sus). Runa indica faptul ca este posibila o schimbare de plan, schimbare de locatie sau o calatorie. Aceasta schimbare nu pare a fi o surpriza si tu te-ai gandit deja la ea sau te-ai pregatit sa se intample. Aceasta runa anunta faptul ca schimbarile vor fi gradate in locul uneia mari si uriase. Aceasta parte a calatoriei tale prin viata este una pozitiva deci bucura-te de ea, oricat de infricosatoare pare a fi la inceput.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – Inguz: Runa Inguz îți reamintește că fiecare sfârșit aduce un nou început. Nu te teme de schimbare, ci îmbrățișeaz-o cu inima deschisă. Energia acestei rune îți oferă puterea de a renunța la ceea ce nu mai este benefic pentru tine și de a face loc pentru noi oportunități și experiențe. Ești pe cale să descoperi o nouă și minunată etapă a vieții tale.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – JERA, intoarsa. Jera este simbolul rascrucilor de drumuri. Daca ceva iti pare ca o pierdere, este doar urmare a unor alegeri trecute pe care le-ai facut si care te-au adus aici. Dar chiar si asa, tot exista un beneficiu, zeii nu te lasa la greu niciodata. Exista o energie a alegerii implicata ori de cate ori apare aceasta runa. Vorba “ce semeni aceea culegi” vine exact din aceasta energie a lui Jera. Alegerile pe care le faci acum te vor duce spre urmatoarea rascruce de drumuri unde trebuie sa faci alte alegeri si tot asa. Analizeaza ce pot alege diferit in continuare, ce alegeri intelepte, onorabile, bine gandite poti face. Ia decizii care te imputernicesc.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – Laguz: Intelegerea despre creatie iti ajuta viata sa curga asa cum vrei. Echilibrul emotional este construit din armonia creatiei din jurul tau. Mancarea naturala duce la o curgere naturala a sanatatii, mancarea non-naturala duce la stagnare si dizarmonie. Apa este un fluid ce se misca constant, deci si tu sa iti aranjezi viata ca sa curgi usor ca apa. Accepta schimbarile pentru ca ele sunt singura constanta reala a vietii.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – OTHILA (cu fata in sus). Runa Othila este si runa mostenirii. In timp ce este avantajos sa mostenesti bani, proprietati sau alte bunuri materiale, adevarata mostenire este cea a traditiilor de familie, a povestilor si a intelepciunii strabunilor. Familia nu trebuie sa fie mereu legata prin sange. Familia este data de oamenii si de locurile in care te simti in siguranta, confortabil si unde poti fi tu insuti. Tu esti un mix a tuturor acestor lucruri ce ti-au influentat viata si te-au ajutat sa iti stabilesti credinte si valori.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – Tiewaz : Primesti un sfat valoros de la aceasta runa, anume sa nu disperi, oricare ti-ar fi provocara momentului si sa incerci sa descoperi ce se afla in tine care ii irita sau deranjeaza pe cei din jur. Nu pierde energie luptandu-te cu morile de vant, cu circumstante negative si cu oameni neplacuti. Ai grija de tine mai bine.

