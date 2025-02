ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Isa (inversata): Exista emotii ascunse si fierbinti sub aparenta de rece si detasat. Schimbari intempestive si rapide nu iti sunt benefice, deci evita-le. Unele zambete pot acoperi intentii negative. Isa este runa ghetii.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Inguz (inversata): Pacea, iubirea si armonia iti pot parea dificil de obtinut, dar ele iti sunt disponibile. Daca persoana iubita este timida si rusinoasa, ajuta aceasta persoana sa isi deschida inima si sa isi declare ce simte.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – KENAZ, inversata. Vanturile schimbarii sufla peste tine si esti dornic sa ai parte de lumina ce vine din noua cunoastere. Kenaz iti vesteste aici sa fii prudent sa nu te schimbi la orice gand trecator sau la orice noua idee iti iese in cale. Unele idei noi sunt bune pentru tine, altele nu, desi sunt bune pentru altii. Un dezechilibru legat de cat si la ce sa te schimbi iti este anuntat acum. Simte ce este potrivit tie. Kenaz semnifica iluminarea, deschiderea la noi ganduri si idei dar si noi inceputuri precum primavara sau rasaritul unei noi zile. Kenaz are energia aerului precum vantul si e conectata la Freyja, zeita mama absoluta.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata Nauhiz. Astazi, runa NAUTHIZ te inspira sa fii perseverent si consecvent in indeplinirea obiectivelor tale. Fii disciplinat in rutina ta si nu te lasa descurajat de provocari. Succesul vine pentru cei care persista.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – SOWULO (cu fata in sus). Acum este un timp pentru incredere in tine, o oportunitate sa incerci lucruri noi si sa explorezi noi directii din calatoria ta prin viata, in care fie faci actiuni noi in directii noi, fie faci acelasi tip de actiuni dar cu o gandire noua. Daca te-ai ingrijorat in ultimul timp, acum este momentul sa iti recapeti controlul si sa lucrezi spre rezultatele pozitive pe care le doresti.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – Tiewaz: Runa Teiwaz (Tiwaz) aduce un mesaj spiritual puternic. Ea simbolizeaza descoperirea care scoate la lumina noi niveluri de intelegere. Ca si in cazul razboinicului Tyr, cel care si-a pierdut bratul pentru a-si eliberat poporul de lupul gigant Fenris, succesul rasunator poate avea in spate o durere/ o pierdere uriasa. Insa multa lume poate avea de castigat de pe urma sacrificiului personal.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – Uruz : Aceasta runa extrasa cu fata in jos te avertizeaza ca exista intarzieri ca puterea sa sustina schimbari pentru dorintele tale. Poate ca deja ai avut anumite dezamagiri, asteptand sa se implineasca ce iti doreai. Sigur ca asa ceva creaza frustrare insa evenimentele din lumea externa reflecta ce se intampla in noi. Foloseste acest mesaj ca sa iti dai seama ce beneficii ai din faptul ca dorinta nu ti se implineste inca.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – ANSUZ : Aceasta runa te avertizeaza sa te astepti la neasteptat si neprevazut. Este un mesaj ce te cheama cu deschidere spre schimbare si renovare, poate chiar si spre o noua viata. Vor aparea noi relatii, noi conexiuni, noi contacte, deci ti se recomanda sa fii cu ochii si urechile deschise spre intalnirile obisnuite sau reuniunile sociale pe care le vei avea. Pe de alta parte, runa Ansuz iti reaminteste ca mai intai trebuie sa te iubesti si hranesti pe tine inainte de a incerca sa iubesti si hranesti pe altii : este imposibil sa dai ceea ce nu ai. Aceasta runa iti reaminteste sa iti reamintesti asta zilnic.

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata – Dagaz : Aceasta runa iti anunta despre o situatie pe care o ai faptul ca te asteapta noroc sau o lunga perioada de prosperitate. Deja o simti sau in curand o vei simti. Sterge orice indoiala iar soarele va rasari pe strada ta. Pe de alta parte, runa poate sa marcheze un moment in care sa faci tranzitia de la noapte la zi, deci circumstantele iti sunt foarte favorabile acum.

ETALARE RUNE pentru CAPRICORN

Runa etalata – FEHU. Aceasta runa este simbolul prosperitatii, a bogatiei prin posesiuni. Energia sa este cea a focului creator care sustine oamenii sa poata munci si avea abundenta. Pe vremuri, bogatia se numara in cirezi de bovine si ea venea in urma muncii intense si grele. Fehu este un indicator de respect pentru ce detii urmare a muncii tai dar si pentru tot ce a fost nevoie sa sacrifici ca sa ajungi aici. Fehu este conectat cu Freyja, Mama Pamant ce ne da disponibilitatea de a ne sacrifica si a ne “arde” ca sa dam nastere unei noi vieti, unei bogatii, unei acumulari. Fehu iti vesteste aici bogatie, abundenta, faptul ca prin munca multa vei avea bunurile necesare. Ai putere prin munca ta si ai prosperitate prin ea.

