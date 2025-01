Etalare zilnica RUNE mistice joi 23 ianuarie 2025. Mesaje din magia supranaturalului

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru joi 23 ianuarie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – ANSUZ (cu fata in jos). Cuvantul, atat scris cat si vorbit, este important acum. Cuvantul trebuie ales si folosit cu grija. Incearca sa nu strigi, sa nu tipi, chiar daca exista o infierbantare a momentului. Ia-ti timp sa reflectezi si fa pauza inainte de a raspunde, ca sa te asiguri ca nu spui ceva ce vei regreta mai tarziu.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Berkana: Berkana este runa fertilitatii si cresterii fizice si mentale. Reprezinta investitie, profit, afacere in crestere. Anunta noi inceputuri infloritoare. Cauzele pierdute pot fi reinnoite. Runa anunta regenerare, reinnoire, vindecare, purificare, recuperare. Este runa casei si familiei si reprezinta si placerea relatiilor sexuale, a fertilitatii si nasterii. Nasterea poate fi si simbolica sau literala, dar anunta mereu un inceput pozitiv pentru orice noua activitate si idee.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Fehu: Fehu poate atrage atentia cu privire la datorii. Daca ai bani de dat cuiva, ar fi mai bine sa le platesti. Nu lasa datoriile sa se faca si mai mari. Fehu este simbolul puterii care vine din succesul in plan financiar.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – ISA. Vine iarna peste o situatie din viata ta. Pare inghetata si fara noi miscari, deci realizarile nu sunt immediate. Un vant rece sufla si el te invita sa analizezi daca cumva ceva din tine impiedica primavara sa soseasca. Oricum tu nu ai cum sa controlezi iarna si cat va dura. Deci tine minte sa tii cont de vointa cerurilor si a pamantului si sa astepti cu rabdare. Dupa iarna vine mereu primavara

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – Inguz: Cu runa Inguz, ești pe cale să intri într-o perioadă de creștere personală și împlinire. Acum este momentul perfect pentru a începe un nou hobby sau pentru a învăța ceva nou. Energia pozitivă a acestei rune îți oferă curajul și determinarea necesare pentru a face schimbări benefice în viața ta. Bucură-te de această perioadă de renaștere și dezvoltare.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – KENAZ (cu fata in jos). Trebuie sa fii deschis la oportunitatile din jur. Daca te uiti cu atentie, sunt posibilitati de dezvoltare in jurul tau. Sunt acolo pentru tine si le poti urma daca vrei. Daca prezentul ti se pare incetosat, ai puterea sa schimbi pentru ca sa traiesti intr-un viitor fara nori si cu mult soare. Dar e nevoie de efort din partea ta.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – Nauthiz: La nivel spiritual, aceasta runa iti transmite mesajul ca sufletul tau simte nevoia unei inaltari. Sufletul se simte sarac si are nevoie de o imbogatire. Aceasta nemultumire spirituala te poate impiedica sa atingi abundenta in stare materiala.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – Sowulo: aceasta runa se traduce cu “Soare” si indica o evolutie si un rezultat foarte pozitiv. Vitalitatea si puterea iti sunt in crestere acum si lucrurile se aliniaza in favoarea ta. Este un semn foarte norocos cand vine vorba de sanatatea ta si cariera ta. Multe vibratii bune iti sunt trimise pe cale acum ca sa le folosesti in avantajul tau.

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata – TEIWAZ, inversata. Pericolul poate aparea din actiuni pripite. Asocierile la acest moment pot fi de scurta durata dar oricat ar fi sa stii ca fiecare isi serveste scopul pentru care au fost menite. Obiectivul tau este sa ajungi la un rezultat sau esti focusat pe ceea ce faci doar de placerea a ceea ce faci ? Cauta in tine raspunsul si vei intelege si relatiile implicate.

