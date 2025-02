Etalare zilnica RUNE mistice joi 20 februarie 2025. Mesaje din magia supranaturalului

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru joi 20 februarie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – NAUTHIZ. Semnificatie : RESTRICTIE. Aceasta runa iti indica ca pot fi intarzieri sau schimbari in directiile actiunilor tale. Exista motive puternice pentru care este bine sa iti revizuiesti planurile cu atentie. Restrictia este necesara. Runa Nauthiz iti sugereaza sa iti identifici Umbra, partea intunecata a naturii tale care se reflecta in exterior sub forma de slabiciune. Incearca sa descoperi ce este in interiorul tau care pare a atrage o lipsa de noroc in viata pe un subiect dorit de tine. Dificultatile si esecurile, totusi, ne pot invata multe despre noi insine. La nevoie, rectifica-ti directia si restaureaza-ti echilibrul intern. Priveste partea pozitiva a adversitatii.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – OTHILA, inversata. Runa iti anunta atentie cu privire la unele gelozii si lacomii pentru a dobandi posesiuni, proprietati. Ea simbolizeaza prosperitate, posesiuni si promisiuni de belsug pentru casa si familia ta. Insa daca iti doresti nesabuit de mult, daca esti dispus sa calci in picioare orice pentru a avea, runa te anunta ca nu este acesta drumul bun.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Raido: Totul in viata vine in cicluri. Recunoscand acest lucru si urmandu-le, vei avea succes rapid si eficient. Ar trebui sa iti aliniezi stilul de viata dupa sezoane, onorandu-le adevarul. Nu te teme de vremurile provocatoare, sa stii ca atunci cand ceva este mai greu, va deveni mai usor in viitor. Totul are si o parte opusa. Provocarile te vor conduce spre recompense la fel de mari si bune.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – Thurisaz: Influenta runei Thurisaz sugereaza ca astazi vei avea nevoie de determinare si curaj pentru a naviga prin situatii dificile. Fii pregatit sa actionezi decisiv si sa te aperi impotriva oricaror amenintari. Puterea ta interioara este cea mai mare arma.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – ANSUZ (cu fata in sus). Acum e un timp bun pentru comuicare, poti primi raspunsuri mult asteptate. Asculta cu atentie, in special in vizite si intalniri, ce ti se spune, poate avea o revelanta importanta anume pentru tine.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – ALGIZ. Ti se solicita sa iti controlezi emotiile. Actiunile corecte sunt principala forma prin care te poti proteja de esec. Daca ai o durere sau o turbulenta emotionala, nu incerca sa te ascunzi de ea pentru ca este doar durerea si turbulenta de dinainte de progres.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – Eihwaz: Te confrunti serios cu niste frici interioare care te destabilizeaza. Schimbarea este necesara, dar runa Eihwaz accelereaza lucrurile si sporeste intensitatea. Schimbarea poate veni in multe forme: mentale, spirituale si chiar fizice. Este foarte important sa iti pastrezi concentrarea pe intreaga durata a procesului.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – Ehwaz: Aceasta runa simbolizeaza razboinicul (doi cai inhamati la carul de razboi). Ea reprezinta calatoriile, locurile indepartate si evenimentele care nu au trecut inca. Ea mai poate fi reprezentarea grafica a lui Sleipnir, calul cu 8 picioare al zeului norvegian Odin. El simbolizeaza fluiditatea si miscarea lina. Ehwaz reprezinta energia, forta, miscarea, desi nu neaparat rapida.

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata – Inguz: Inguz îți aduce vești bune și oportunități neașteptate. Fii pregătit să primești darurile universului și să profiți de ele. Acum este timpul să îți deschizi mintea și inima către noi posibilități și să îmbrățișezi schimbarea. Ești pe drumul cel bun, iar eforturile tale vor fi răsplătite din plin.

ETALARE RUNE pentru CAPRICORN

Runa etalata – Jera (inversata): Jera este runa succesului si a continuitatii. Recompensele si succesul trebuie sa fie inradacinate. Talentele si abilitatile tale latente trebuie sa fie descoperite. Jera este runa succesului si a continuitatii.

