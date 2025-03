Este sau nu mierea de albine un aliment de post. Un preot celebru a dat verdictul

La fel ca în fiecare an, în Postul Paștelui apare controversa legată de mierea de albine și anume, dacă este sau nu un aliment de post. Celebrul preot Andrei Atudori intervine în acest caz și dă verdictul.

”Mierea este un aliment de post. De când mă știu și în orice context pe care mi-l pot aminti, mierea am perceput-o ca fiind de post. Mi se pare că această discuție este una mai recentă, mai modernă și că înainte nu încăpea îndoială cu privire la aceasta.

Înțeleg că acum sunt fel și fel de argumente pro și contra, pe care cred că deja le-ai citit, având în vedere că te preocupă subiectul. Pentru cine vrea să se piardă în ele, nu are decât să o facă, dar să nu uite esența postului!”, a declarat preotul Andrei Atudori.

La rândul său, nutriționista Codruța Pantelimon spune că mierea de albine se poate consuma și în perioda postului.

”De-a lungul timpului, am tot fost întrebată dacă mierea este de post. Nu ne habotnicim până într-acolo căci nu ce bagi în gură spurcă, ci ce scoți pe gură. Și, aici, fiecare bordei e cu al său obicei.

Eu iubesc atât de mult albina, încât am ridicat-o la rang de super-regină, așa că eu o consider sfântă, deci includ mierea și produsele stupului în post. Țin minte că, într-o zi, aveam la mine doar un pumn de polen de păducel și doar cu asta am stat toată ziua și la finalul zilei mai și debordam de energie.

Nu există un clasament, însă, care e mai bună. Cei de la munte preferă mierea de mană, salcâm și conifere, iar cei de la câmpie, cea de tei, de flori de mai. Oricare ați alege, studiile știintifice arată că rasa noastră, albina carpatină, este cea mai rezistentă și dă cea mai bună miere.

Așa că, nu le ocoliți și nu deveniți ce nu vă doriți. Patima nu e bineplăcută Domnului. Fiți sinceri cu voi înșivă, binecuvântați alimentele și chiar dacă mai clacați, uneori, nu vă lăsați învinși în obiceiuri culinare nepotrivite, nocive, care nu vă reprezintă”, a spus nutriționista Codruța Pantelimon.