Miere zaharisită. Zaharisirea mierii este un fenomen natural si asta nu inseamna ca mierea pe care ai cumparat-o este contrafacuta. Acest proces de cristalizare sau granulare a mierii este un proces prin care mierea trece din stare lichida intr-o stare semisolida. Pe scurt, mierea devine zaharisita.

Miere zaharisită. Conform expertilor apicultori, mierea este o solutie concentrata de zaharuri, iar aici vorbim in special despre glucoza si fructoza. Acestea reprezinta 70% din compozitia mierii.

De regula, mierea contine in jur de 30-40% fructoza si 25-40% glucoza. Mierea se zahariseste atunci cand balanta dintre aceste doua zaharuri se modifica. Procentajul determina daca mierea se zahariseste rapid sau incet.

Atunci cand mierea se zahariseste, glucoza se separa in forma de cristale deshidratate de culoare alba. Tocmai de aceea, mierea zaharisita are o culoare mai deschisa decat atunci cand este in stare lichida.

Miere zaharisită. In functie de tipul de miere, aceasta se poate zaharisi in cateva saptamani de cand a fost extrasa sau in cateva luni sau ani. De exemplu, mierea de rapita sau cea de floarea soarelui se zahariseste foarte repede, in timp ce mierea de salcam poate ramane in stare lichida si cativa ani.

Miere zaharisită. Exista si cativa factori care pot influenta viteza de cristalizare. Aici mentionam temperatura de pastrare, metoda prin care mierea este procesata, dar si sursa nectarului pe care albinele il colecteaza.

Miere zaharisită. Cum să previi zaharisirea și la ce trebuie să fim atenți

Există mai mulți factori care pot schimba starea mierii, dar singurul pe care il putem controla este temperatura de păstrare.

Miere zaharisită. Daca nu vrei sa gasesti miere zaharisita in borcanul pe care tocmai l-ai cumparat, ar trebui sa stii ca mierea va rezista cel mai bine la temperaturi mai mari de 25 grade Celsius.

La temperaturi scazute (sub 10 grade Celsius), vascozitatea mierii creste si in acest fel poti intarzia formarea cristalelor. Mierea se va cirstaliza cel mai mai rapid la temperaturi cuprinse intre 10 si 15 grade Celsius.

Totusi, daca mierea ta s-a zaharisit, atunci ar trebui sa stii cum o poti topi. Aceasta poate fi adusa in stare lichida daca o incalzesti lent. Pentru asta, este recomandat sa folosesti metoda Bain-Marie, adica o incalzire indirecta, folosind un vas cu apa.

Miere zaharisită. Pentru ca temperatura dintr-un stup de albine este cuprinsa intre 35 si 40 grade Celsius in timpul verii, atunci cand mierea este produsa, este recomandat sa folosesti aceeasi temperatura atunci cand vrei sa o topesti.

In cazul in care o incalzesti prea mult vei distruge enzimele din miere, dar in acelasi timp aceasta isi va pierde aroma si se va Inchide la culoare. Asadar, incalzeste apa pana la maximum 40 grade Celsius.

Miere zaharisită. Metoda de topire este destul de simpla, o sa ai ai nevoie de o oala cu apa pe care o incalzesti pana la temperatura de 35-40 grade Celsius. Dupa ce apa a atins temperatura dorita, borcanul cu miere se pune in apa si se lasa acolo timp de 20-30 de minute. In scurt timp borcanul cu miere zaharisita va contine mierea in stare lichida.

Cantitatea de apa nu trebuie sa ajunga la nivelul mierii din borcan, iar borcanul cu miere trebuie lasat neaparat fara capac. Apa calda va dizolva incet cristalele de glucoza, iar acestea vor deveni lichide.

Miere zaharisită. Daca mierea inca nu s-a dizolvat complet si apa s-a racit, va fi nevoie sa inlocuiesti apa calda pana ce mierea se va fi dizolvat in totalitate.

Sursa