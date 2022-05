Varianta Omicron este la fel de periculoasă ca varianta delta sau alfa, arată un studiu publicat de cercetătorii americani. Oamenii de știință s-au răzgândit și trag acum un semnal de alarmă în ceea ce privește severitatea mutației. Asta cu toate că până acum cercetările făcute la cele mai prestigioase universități din lume au arătat că acestă variantă este mai puțin severă decât cele precedente, relatează Realitatea PLUS.

Cercetătorii americani trag un semnal de alarmă în privința riscurilor de spitalizare și de deces în urma infectării cu varianta Omicron. Aceștia au analizat 130 de mii de pacienți care s-au infectat în ultimii 2 ani, începând de la varianta ințială până la varianata omicron.

Milioane de persoane au fost izolate în China după creșterea numărului de infectări cu varianta Omicron a Coronavirusului. Autoritățile au impus restricții dure, până la închiderea oamenilor în case. În acest context și granițele țării sunt închise de către autorități. Și în Europa numărul de cazuri crește alarmant și este posibil ca țări cu rata vaccinării ridicată să fie lovite cât de curând de valul 6 al pandemiei.

Între timp, în România, Ministerul Sănătății a autorizat cea de-a patra doză de vaccin. Momentan, aceasta poate fi solicitată doar de anumite categorii de persoane. Se pot vaccina cu a patra doză pacienții cu transplant sau cei oncologici care sunt în curs de recuperare. Specialiștii de la noi spun că rata mortalității în cazul omicron este sub 1 la sută, iar imbolnăvirile nu ar fi severe.

„Un număr de infecții care acum este în scădere, a fost la un moment dat și mami mare, xdar cu un procent relativ mic de persoane care ajung să fie spitalizate, ajung la terapii intensive, ajung cu complicații și numărul de decese este mai mic, am ajuns în punctul în care ratea de deces la rândul europei este sub 1 la sută”, a declarat, sâmbătă, la Realitatea PLUS, medicul infecționist Adrian Marinescu, director medical la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș.

La noi în țară, medicii anticipează o explozie a virozelor și a gripelor după ridicare restrictiilor. Îngrijorător este faptul că ar putea exploda numărul cazurilor de hepatită, care ar putea să ducă la transplat hepatic.

„Ne-am gândit că vrem o normalitate, nu au existat măsuri restrictive și este clar că apar și aceste infecții. Vor fi în vară toxiinfecții alimentare, vor fi hepatite”, a avertizat medicul Adrian Marinescu.