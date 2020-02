Este OFICIAL. Lista miniștrilor Guvernului Orban 2

Anunțul a fost făcut după ce Biroul Executiv al PNL a aprobat, în unanimitate, lista cabinetului care va fi depusă luni, alături de programul de guvernare schimbat față de cel anterior. Modificările constau de fapt eliminarea măsurilor deja adoptate în cele trei luni, până la demiterea Guvernului Orban 1.

Premierul desemnat, Ludovic Orban, a anunțat că va depune în Parlament aceeași listă de miniștri din Cabinetul Orban 1.

„Guvernul va avea aceeasi componenta, in trei luni de zile, guvernul a realizat performante, sunt multumit de toti ministrii: oameni competenti, cinstiti, harnici, muncitori, dedicati deserivirii publicului. Ca atare, echipa guvernamentala este in aceeasi componenta ca si cel inslatat in 4 noiembrie”, a declarat Ludovic Orban la Palatul Parlamentului.

Despre programul de guvernare depus la Parlament, premierul desemnat a spus că este puțin modificat față de cel anterior.

„Am scos din programu lde guvernare ce a fost admis deja si am mai adaugat cateva obiective in zona fondurilor europene, lucrarilor publice, afaceri interne, obiective care sunt ca un supliment fata de programul anterior”, a menționat Orban.

Lista de miniștri pentru Guvernul Orban 2, aceeași cu cea din Guvernul Orban 1:

Raluca Turcan - viceprim-ministru

Florin Cîţu - ministrul Finanţelor Publice

Marcel Vela - ministrul Afacerilor Interne

Bogdan Aurescu - ministrul Afacerilor Externe

Cătălin Predoiu - ministrul Justiţiei

Nicolae Ciucă - ministrul Apărării Naţionale

Virgil Popescu - ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

Lucian Bode - ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

Adrian Oros - ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Costel Alexe - ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Ion Ştefan - ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei

Marcel Boloş - ministrul Fondurilor Europene

Victor Costache - ministrul Sănătăţii

Monica Anisie - ministrul Educaţiei şi Cercetării

Bogdan Gheorghiu - ministrul Culturii

Ionuţ Stroe - ministrul Tineretului şi Sportului

Violeta Alexandru - ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale