„Când am început această campanie, am descoperit ca în România se crease un sistem mafiot, în care caracatița filmelor paravan era beneficiar al unui sprijin de inalt nivel din institutii de stat. Asa au fost posibile devalizarea bancilor, distrugerea flotei, pagubele imense produse de mafia petrolului, a ingrasamintelor chimice si cresterea neingradita a coruptiei.

Acum, se incearca prezentarea continuarii actiunilor din justitie ca o campanie electorala negativa la adresa adversarilor politici, ca si cum asa s-ar schimba fondul problemei. Imbogatirea neamasurata prin actiuni ilegale a unora pe seama populatiei furate si mintite.

Eu am considerat si consider ca in romania marea majoritatea oamenilor sunt cinstiti si corecti. Am intrat in politica pentru a-i reprezenta pe acesti oameni. M-am straduit sa lupt in numele lor cu minciuna, inselaciunea si jaful care ne-au saracit tara.

Traim o vreme a oamenilor care vand si cumpara principii, ideologii in parlament si guvern folosind minciuna, santajul, vulgaritatea, manipularea oamenilor prin orice metode. In aceast lume nu am ce cauta. Nu vreau sa particip la tranzactii si manipulari de niciun fel. Nu vreau sa fiu implicat in sciziunea unor partide si in diferite jocuri de culise.

În alegerile din 1992 si 1996 niciun grup financiar romanesc si strain nu mi-a acordat sprijin, considerandu-se ca nu am nicio sansa nici in cursa prezidentiala si nici pentru coagularea unor forte politice care sa preia guvernarea. Prea multi vad functiile politice doar ca aducatoare de pitere si avere. Am incercat prin comportarea mea sa infirm aceasta opinie, dar nu cred ca am reusit.

Cred cu fermitate ca-ti poti sluji tara si ca presedinte si ca simplu cetatean si sper ca astfel voi da incredere si altora ca pot lucra dupa puterile lor pentru binele tarii”, a spus Emil Constantinescu.