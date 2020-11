EMA: Când ar putea începe distribuirea vaccinului antiCovid în Europa și de câte doze este nevoie pentru a vorbi despre un declin

"Dacă datele sunt solide, ne vom putea da acordul pentru un prim vaccin până la sfârşitul anului şi vom putea începe distribuirea sa din ianuarie", a declarat directorul EMA, Guido Rasi, într-un interviu pentru cotidianul italian Il Sole 24 Ore, preulat de Agerpres.



Potrivit lui Rasi, EMA - care se aşteaptă ca în 2021 să fie disponibile şase sau şapte vaccinuri diferite - a primit vineri primele date clinice de la Pfizer pentru vaccinul său.

"Am primit de la AstraZeneca datele pre-clinice, cele de la testele asupra animalelor sunt deja în curs de evaluare şi am avut de asemenea mai multe discuţii cu Moderna. (...) Este evident că nu va posibil să fie vaccinată toată lume, însă vom începe cu cele mai expuse categorii, cum ar fi persoanele în vârstă şi lucrătorii din sănătate, ceea ce va începe să blocheze punţile de transmitere", a afirmat el.



Pentru a vaccina pe toată lumea, "va fi nevoie de cel puţin un an", iar "dacă totul se va desfăşura bine, la sfârşitul lui 2021 am avea o imunizare suficientă", a adăugat Guido Rasi.

Anterior acestor declarații, EMA anunța lansarea unei proceduri de evaluare continuă a vaccinului Pfizer/BioNTech, astfel încât, atunci când rezultatele finale ale fazei a treia de testare vor fi gata, să îl poată introduce într-o procedură accelerată de aprobare.

EMA este instituția care are ca misiune autorizarea şi controlul medicamentelor în UE, urmând ca acordul final, dat de Comisia Europeană, să le permite laboratoarelor să îşi comercializeze medicamentul la nivelul Uniunii.