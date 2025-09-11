”La data de 10 septembrie 2025, poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Târgu Jiu au fost sesizaţi în mod direct, de un bărbat, de 49 de ani, din localitate, cu privire la faptul că, în ziua anterioară, fiul său, de 15 ani, ar fi fost lovit de un alt minor. Din primele verificări efectuate de poliţişti, a reieşit faptul că la data de 9 septembrie 2025, tânărul de 15 ani, în timp ce se afla în sala de clasă din incinta unei unităţi de învăţământ din Târgu Jiu, în pauza dintre orele de curs, ar fi fost lovit cu pumnii la nivelul capului şi corpului de un alt minor, de 15 ani, din comuna Băleşti, coleg de clasă cu acesta”, a transmis IPJ Gorj.

Băiatul agresat nu a dorit acordarea de îngrijiri medicale la faţa locului, prezentându-se mai târziu la UPU Târgu Jiu. Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru infracţiunea de loviri sau alte violenţe.

”Ulterior incidentului, poliţişti din cadrul Biroului Siguranţa Şcolară şi Poliţiei Municipiului Târgu Jiu s-au deplasat la unitatea de învăţământ, procedând la consilierea din punct de vedere juridic a minorilor implicaţi în incident, în prezenţa părinţilor şi reprezentanţilor legali ai acestora, respectiv, au desfăşurat activităţi informativ-preventive la clasa din care fac parte cei doi elevi, având drept scop prevenirea violenţei fizice şi psihologice şcolare”, mai arată sursa citată.