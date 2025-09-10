Cum s-a întâmplat atacul

Profesorul Dan Cărăbăț a povestit că l-a surprins pe tânăr fumând și că elevul a suflat intenționat fumul în fața lui. În momentul în care i-a cerut să arunce țigara, elevul l-a lovit cu pumnii, până i-a ciobit un dinte și i-a spart arcada. Profesorul a reușit să îl prindă de brațe, dar elevul a continuat să îl lovească și cu picioarele.

Lovitura finală a fost aplicată cu un inel purtat de tânăr, care a agravat leziunile profesorului. În cele din urmă, dascălul a imobilizat elevul și l-a condus la biroul directoarei, de unde a fost chemată poliția. În timpul incidentului, adolescentul a împins-o pe diriginta sa și a fugit temporar din curtea școlii.

Reacția conducerii liceului

Profesoara Gabriela Baston, directoarea liceului, a precizat că se urmează procedurile legale privind violența în școli. „Este un proces laborios, cu mai mulți pași, care poate duce până la exmatriculare”, a explicat Baston, adăugând că profesorii se confruntă acum cu dificultăți privind măsurile de siguranță și prevenție.

Elevul depune plângere

Situația a luat o întorsătură surprinzătoare, deoarece elevul și părinții săi au depus plângere la poliție împotriva profesorului, susținând că și-ar fi provocat leziuni la încheieturi în timpul imobilizării și că acesta ar fi distrus niște căști pe care tânărul nu avea voie să le aducă la școală.

Profesorul Dan Cărăbăț, cu aproape 29 de ani de experiență în învățământ și fost sportiv de performanță, cere să se facă dreptate. Elevul de 18 ani nu s-a prezentat la școală în zilele următoare și nu a putut fi contactat pentru declarații.