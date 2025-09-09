Situații contrastante între școli

În timp ce în unele unități copiii au intrat deja în manualele primite de la învățători, în altele anul școlar a început cu întârzieri și improvizații. La Colegiul Bilingv „George Coșbuc” din Capitală, părinții au primit abia în seara precedentă un anunț că elevii pot veni la cursuri, conform unui site cunoscut de știri.

La Școala nr. 182 din București, clasele pregătitoare și clasa întâi au fost mutate într-un fost cămin de fete. Spațiile sunt insuficiente, băncile și scaunele lipsesc, iar toaletele nu se pot închide. În loc să asiste la primele lecții, părinții s-au mobilizat și au făcut curățenie pentru ca micuții să poată învăța în condiții minime.

Elevii, trimiși în practică din prima zi

La Liceul Economic „Kretzulescu”, doar elevii de clasa a IX-a au intrat în școală. Ceilalți au fost direcționați spre practică, deși lucrările de renovare la clădire au început abia acum trei săptămâni. Conducerea liceului a evitat să facă o legătură directă între șantier și această măsură, însă situația a stârnit nemulțumirea părinților și a elevilor.

Sindicatele anunță presiuni asupra guvernului

Liderii sindicali din educație transmit că, în ciuda aparenței de normalitate, tensiunile din sistem rămân ridicate. Aceștia se așteaptă ca protestul masiv de ieri să forțeze guvernul să accepte negocieri urgente.

Între timp, Ministerul Educației a cerut inspectoratelor școlare o raportare clară privind unitățile în care orele nu s-au desfășurat conform planului.