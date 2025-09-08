„Ne-am simțit umiliți, mințiți, jigniți. În ultimii 30 de ani, niciun ministru n-a îndrăznit să se poarte cu noi cum s-a purtat domnul Daniel David. O să intrăm în clase, la liceu, unde avem 34 de elevi. Și să nu spună nimeni că pe vremea comunismului se putea cu 34, pentru că noi acum lucrăm altfel de copii”, a spus profesoara.

Cadrul didactic a vorbit despre volumul de muncă al profesorilor și despre faptul că nu este plătită activitatea lor din cadrul simulărilor, olimpiadelor, orelor de consiliere cu părinții:

„Pe de altă parte, volumul nostru de muncă: se spune tot timpul că profesorii nu stau 8 ore, profesorii nu muncesc. Profesorii au nevoie să gândească. Eu, după o oră de curs, stau și mă gândesc: oare ce-am făcut bine? oare ce n-am făcut bine? Oare ce-aș putea să fac mai bine? Cele 20 de ore pe care mi le de la clasă înseamnă încă 20 de ore de reflecție referitoare la actul didactic, de pregătire, de corectat, pregătire de materiale.

În momentul în care sunt chemată la simulări, la olimpiadă, la consilii profesorale, ore de consiliere cu părinții pe care le avem în fișa postului și pe care le facem, orele astea unde intră, pentru că nu sunt plătite?

Practic, noi avem nu 40 de ore. Asta ar trebui să înțeleagă și domnul David, și societatea, că nu suntem pe șantier, intru în clasă, trântesc ușa clasei și îmi văd de treabă. Nu. Avem o muncă ce necesită foarte multă analiză, dacă vrem să o facem bine, particularizăm relațiile cu copiii cei mai mulți dintre noi.”

