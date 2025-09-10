Poliţiştii din cadrul Secţiei 4 Poliţie Galaţi au fost sesizaţi, la data de 9 septembrie, de către un bărbat, cadru didactic la o unitate de învăţământ din municipiul Galaţi, cu privire la faptul că ar fi fost agresat de un elev, în pauza dintre orele de curs,, relatează presa locală.

În urma cercetărilor efectuate, polițiștii au stabilit că cele sesizate se confirmă. Astfel, în cursul aceleiaşi zile, bărbatul, în vârstă de 49 de ani, ar fi observat, în curtea unităţii de învăţământ, un grup de elevi cărora le-ar fi atras atenţia cu privire la interdicţia de a fuma în incinta şcolii.

„În acest context, unul dintre elevi, în vârstă de 18 ani, ar fi ignorat atenţionarea cadrului didactic, ar fi aprins o ţigară şi ar fi suflat fumul către faţa acestuia, moment în care între cei doi ar fi izbucnit un conflict, agresându-se fizic reciproc. În timpul agresiunii, căştile pe care elevul le-ar fi purtat pe cap ar fi fost distruse”, au transmis, miercuri, reprezentanții IPJ Galaţi.

În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de „lovirea sau alte violenţe” şi „distrugere”.