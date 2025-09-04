”Într-adevăr, este bomba momentului, mai ales, într-un context în care România este sub presiunea serviciilor secrete străine. S-a vorbit în toată perioada campaniei electorale despre intervenția serviciilor secrete franceze în România, au existat indicii și în trecut în legătură cu această chestiune, mai ales în perioada în care Florian Coldea era prim-adjunct la SRI.
De altfel, am și arătat de nenumărate ori că atât Florian Coldea, cât și Laura Codruța Kovesi, au fost decorați de ambasade străine.
Este pentru prima oară când Elena Udrea va dezvălui, de fapt, cine a urmărit-o, la Paris, să o fotografieze, care a fost rolul lui Florina Coldea, care a fost rolul serviciilor secrete franceze, dar mai ales, să povestească cum sistemul condus cu mână forte de Laura Codruța Kovesi și Florian Coldea, cu sprijin din afară, l-a îngenunchiat pe Traian Băsescu și cum au încercat să pună stăpânire pe tot ce înseamnă resursele României.
Va fi o ediție de excepție, care din punctul meu de vedere va trebui să le dea de gândit multor oameni care au susținut această conducere care astăzi duce România spre prăpastia finală, să înțeleagă că, de fapt, interesul celor din afara țării este de a distruge definitiv România și de a lua tot ce a mai rămas în țara noastră, valoare și resurse”, a declarat Anca Alexandrescu.
