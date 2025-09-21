Elena Udrea, ea însăși mama unei fetițe de 7 ani, a criticat în termeni duri măsurile care vizează cele mai vulnerabile categorii, inclusiv mamele.

„Mamele ar trebui sprijinite, copiii ar trebui protejați, familiile susținute. Și așa este foarte greu”, a declarat Elena Udrea, subliniind dificultățile cu care se confruntă cetățenii în contextul economic actual.

Întrebată despre posibilitatea ca guvernul să cadă, în urma deciziei așteptate de la Curtea Constituțională, Elena Udrea a fost rezervată.

"Nu știu ce se va întâmpla la CCR, pentru că este clar că acolo jocurile sunt și politice, nu este vorba doar despre Justiție și Constituție. Nu cred că va cădea un guvern.

A căzut odată guvernul Boc, când ne-am dat noi demisia, dar nu cred că va mai cădea un alt guvern, pentru că sunt partide care doresc să rămână la putere. Probabil că vor găsi o soluție, chiar dacă au spus public că-și vor da demisia, să rămână.

Nu cred că va cădea, nu știu ce va fi la CCR, sper să fie ceva bun pentru oameni, dar nu cred că va cădea guvernul", a afirmat Elena Udrea, în exclusivitate la Realitatea Plus.

