”Varianta cu 27 noiembrie o știam, că pornise de la un jurnalist. De la un jurnalist foarte cunoscut, o jurnalistă foarte cunoscută care știa asta. Apoi am aflat că i-a scris strategia de campanie a lui Nicușor Dan cineva înainte cu o zi de anulare. Deci Nicușor Dan a fost băgat în joc. Asta am aflat-o de la oameni care au fost aproape de Nicușor.

Am avut un feeling că se va întampla ceva rău, dar nu că se vor anula. Când am văzut că nu...l-am sunat pe președinte și mi-a răspuns. L-am rugat să scoată informații, să spună României, să spună românilor ce se întâmplă, dacă există probe, dacă există ceva. Normal, cu cine să vorbești, l-am vazut 10 ani cum a condus această țară”, a declarat Elena Lasconi.