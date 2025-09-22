Elena Lasconi susține că aflase că vor fi anulate alegerile: ”Varianta cu 27 noiembrie o știam de la o jurnalistă”

Elena Lasconi susține că știa că vor fi probleme cu alegerile încă de dinainte de a fi anulate. Mai mult, Nicușor Dan și-ar fi pregătit strategia de campanie cu o zi înainte de decizia CCR. Lasconi spune și că l-a sunat atunci pe președintele în funcție, Klaus Iohannis, să îi ceară informații clare, pe care însă nu le-a primit. 

”Varianta cu 27 noiembrie o știam, că pornise de la un jurnalist. De la un jurnalist foarte cunoscut, o jurnalistă foarte cunoscută care știa asta. Apoi am aflat că i-a scris strategia de campanie a lui Nicușor Dan cineva înainte cu o zi de anulare. Deci Nicușor Dan a fost băgat în joc. Asta am aflat-o de la oameni care au fost aproape de Nicușor.

Am avut un feeling că se va întampla ceva rău, dar nu că se vor anula. Când am văzut că nu...l-am sunat pe președinte și mi-a răspuns. L-am rugat să scoată informații, să spună României, să spună românilor ce se întâmplă, dacă există probe, dacă există ceva. Normal, cu cine să vorbești, l-am vazut 10 ani cum a condus această țară”, a declarat Elena Lasconi. 