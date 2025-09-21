Într-un interviu la un post TV, Elena Lasconi a recunoscut că regretă încrederea pe care i-a acordat-o lui Bolojan, pentru că imediat după ce a ajuns în fruntea guvernului a început "să mintă".

Lasconi: Bolojan și Dan au lovit în oameni, nu au pic de empatie

„Da, eu spun că minte 100%. Pentru că, să nu uităm, ministrul de finanțe era colegul lui. Să nu uităm asta. Și eu știam că bugetul nu este real. Știam lucrul ăsta și am spus: vreau să văd bugetul real. Hai să facem echipele alea de lucru între toate formațiunile politice. O vrăjeală. Nu a ținut. Și eu nu am vrut să mint. Pentru că nu o să mint niciodată oamenii. N-am mințit și nu o să mint. Pentru ei, cutare e mai important decât caracterul și coloana vertebrală", a declarat Lasconi.

„În primul rând, a lovit în oameni. Cred că noi am ajuns în acest punct critic. Mă sperie ce se întâmplă în România. Nu au organul empatiei. Dacă aș fi simțit că se face cu adevărat reformă, nu aș mai fi spus nimic. Economia pe care vrea Bolojan să o facă e un fel de "mi-am luat vârfurile". Reforma trebuie făcută profund”, a transmis Lasconi.

În luna martie, Elena Lasconi a afirmat că s-ar retrage din cursa prezidențială dacă ar candida Ilie Bolojan, la vremea respectivă președinte interimar.

Nicușor Dan ar putea fi demis

În privința fostului ei rival în USR, Elena Lasconi crede că ar putea fi suspendat și demis.

„O să ducă AUR la 80%. Acum e la 40%. Pot crede absolut orice, inclusiv asta (n.r. - că Dan va fi demis). E foarte periculos ce fac (n.r. - cei de la guvernare)”, a mai transmis Lasconi. Nu este prima dată când Lasconi se exprimă extrem de critic la adresa lui Nicușor Dan, după ce a devenit președinte.

