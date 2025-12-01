„Eu văd pe cine avem la Cotroceni. Este președintele pe care îl merităm și, așa cum am spus-o de foarte multe ori, este păcat că nu ne uităm la moralitatea politicienilor – și când spun asta mă gândesc foarte clar că președintele pe care îl avem nu are nicio legătură cu moralitatea. Este mincinos și a mințit și în campania electorală. Este produsul sistemului și al unor servicii de marketing. Este un om rău, orgolios și răzbunător.

El a fost candidatul sistemului; pentru el s-a mobilizat sistemul, ca să ne înțelegem.

Și până acum, de 35 de ani, sistemul a avut nevoie de un președinte pe care să-l aibă cu ceva la mână.

Dacă stăm să ne gândim că mai sunt trei ani până la parlamentare, este posibil să nu-și termine mandatul.

Dacă noi vom avea o majoritate în Parlament peste trei ani, când vom avea parlamentare, nu mai contează cine este la Cotroceni. Pentru că majoritatea poate să-l trimită acasă pe președinte.”, a declarat Elena Lasconi.