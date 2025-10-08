Codul roşu de vreme rea, generat de ciclonul numit Barbara, a adus cantități uriașe de apă, însoţite de un vânt puternic, atât în Capitală, cât şi în alte cinci judeţe din țară.

În urma ploilor abundente căzute în ultimele ore, mai multe străzi din Capitală se află sub ape, iar pompierii au fost solicitați în peste 38 de cazuri.

Dezastru este și la Gara de Nord, unde plouă la fel de tare ca și afară. Apa a părtuns prin plafon și a inundat mai multe culoare, spre groaza călătorilor care sunt nevoiți să evite zonele afectate sau să meargă prin apă pentru a ajunge la tren.

Pe rețelele de socializare circulă mai multe filmulețe în care se vede cum apa curge din tavan la fel ca la duș.