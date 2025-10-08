”Ca urmare a fenomenelor meteo, pe durata codurilor meteorologice, în perioada 07.10, ora 10:00 - 08.10, ora 05:45, ISU B-IF a gestionat 38 de intervenţii in municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov”, a anunţă, miercuri, ISU Bucureşti-Ilfov.

În Capitală au fost gestionate 25 de intervenţii:

- 18 copaci căzuţi;

- 3 elemente de construcţie desprinse;

- 5 acumulări de apă.

Au fost afectate 17 autoturisme.

În judeţul Ilfov au fost gestionate 13 intervenţii:

- 3 copac căzuţi;

- 2 elemente de construcţie;

- 8 acumulări de apă.

A fost afectat un autoturism.

”O situaţie mai deosebită s-a produs pe strada Trestiana, sector 4 - un copac căzut peste un autoturism aflat în deplasare. În auto se aflau două persoane care au ieşit singure din acesta, fără acuze acuze medicale, iar după ce au fost asistate de către echipajul SMURD au refuzat transportul la spital”, a transmis ISU Bucureşti-Ilfov.

Până la ora 15.00, Capitala este sub cod roşu de ploi.