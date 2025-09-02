Din punct de vedere astrologic, o eclipsă de Lună are loc întotdeauna în timpul unei Luni Pline. Ea apare atunci când Soarele și Luna se află în semne zodiacale opuse, pe axa nodurilor lunare (Nodul Nord și Nodul Sud).

Eclipsa de Lună în Pești, aflată în casa a 12-a la nivel colectiv, poate aduce o serie de evenimente și influențe semnificative, adesea subtile, dar cu impact profund.

Simbolism la nivel mundan

La nivel mundan, Peștii guvernează oceanele, granițele, spitalele, închisorile și instituțiile de caritate. Casa a 12-a este, de asemenea, casa subconștientului colectiv, a secretelor, a dușmanilor ascunși și a evenimentelor care scapă controlului. Când o eclipsă de Lună (care simbolizează finaluri, eliberări și revelații emoționale) are loc aici, energia este intensificată și adusă la lumină.

Eclipsa poate dezvălui secrete de mult timp ascunse, scandaluri legate de instituții, spionaj sau conspirații. Lucruri care au fost ținute sub tăcere ar putea fi expuse, aducând o criză de conștiință la nivel global.

Poate scoate în evidență probleme din spitale, instituții de sănătate mintală sau farmacologie. Ar putea exista un eveniment major legat de o pandemie, descoperirea unui nou virus sau, dimpotrivă, un progres medical important, dar care implică un sacrificiu colectiv.

Peștii guvernează mările și oceanele, astfel că pot apărea evenimente neașteptate precum inundații masive, dezastre maritime sau probleme legate de resursele de apă la nivel mondial.

Energia acestei eclipse poate amplifica compasiunea la nivel colectiv, ducând la o creștere a mișcărilor de caritate și ajutor umanitar. Totuși, poate expune și suferința masivă, cum ar fi crizele de refugiați sau problemele din închisori și orfelinate. Există riscul de a apărea o confuzie spirituală sau ideologică, o dilemă morală globală.

Energia Peștilor este adesea nebulosă și greu de definit. O eclipsă aici poate crea o perioadă de confuzie, incertitudine și lipsă de direcție la nivel global. Este ca o ceață care acoperă evenimentele, iar adevărul este greu de distins de iluzie.

În esență, o eclipsă de Lună în Pești în casa a 12-a la nivel colectiv acționează ca un "purificator" cosmic, aducând la suprafață problemele ascunse, subconștiente ale societății. Este o perioadă de eliberare emoțională și karmică la nivel colectiv, care poate fi intensă și uneori dificilă, dar necesară pentru a merge mai departe. Finalurile pe care le aduce sunt menite să deschidă calea pentru un nou ciclu, de obicei mai transparent și mai conștient.

Mai multe pe Click.