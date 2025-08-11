„Consiliul de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva anunţă declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea funcţiei de Director General Provizoriu, pentru un mandat de maximum 5 luni”, se arată în comunicatul publicat. Mandatul interimar va înceta automat în momentul în care va fi numit un director general în urma unei selecții finale desfășurate conform legii, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 și HG nr. 639/2023.

Potrivit informațiilor oficiale, această selecție se realizează în concordanță cu legislația referitoare la guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Candidații interesați trebuie să îndeplinească mai multe condiții obligatorii: să aibă studii superioare, să fie ingineri silvici cu o anumită gradație profesională, și să aibă o experiență managerială de cel puțin șapte ani.

Noi numiri în Consiliul de Administrație al Romsilva

Pe lângă procesul de recrutare pentru funcția de director general provizoriu, Romsilva a anunțat și numirea unui nou Consiliu de Administrație. Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) a oferit detalii despre procesul de selecție a membrilor Consiliului, precizând că această procedură a fost organizată de Autoritatea Publică Tutelară, reprezentată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP).

AMEPIP a explicat că selecția s-a realizat conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, completată prin Legea nr. 111/2016 și Hotărârea Guvernului nr. 639/2023. Comisia de selecție și nominalizare (CSN) a fost formată din cinci membri: doi desemnați de conducerea MMAP, doi de președintele AMEPIP și un expert independent.

La nivelul CSN au fost evaluate candidaturile pentru trei posturi din totalul de cinci prevăzute în Consiliul de Administrație al Romsilva. Doi membri urmează să fie desemnați de MMAP, conform legii.

De ce plătesc cei de la Apele Române chirie de 54.000 de euro pe lună pentru sediul din București?

Într-un punct important, AMEPIP a atras atenția asupra listei scurte a candidaților pentru două posturi, din care unul nu respectă criteriul de independență prevăzut la art. 5 alin. (4) din OUG nr. 109/2011. De asemenea, a fost menționată necesitatea reluării procedurii de selecție pentru postul de auditor.

Critici la adresa procesului de selecție

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a transmis un mesaj ferm privind desfășurarea procesului de selecție, arătându-se nemulțumită de modul în care acesta a fost organizat și de numărul redus de candidați, „ceea ce ridică un semn de întrebare cu privire la cum a fost comunicat transparent concursul și cât de credibil a fost pentru a atrage specialiști să aplice în cadrul lui”, a declarat ministrul.

Totodată, oficialul a subliniat problemele majore ale cadrului legal actual, care permite accesul în funcții de conducere unor persoane cu trecut controversat sau fără o competiție reală pentru posturile respective.

Detalii despre procedura de selecție

AMEPIP a reiterat faptul că procesul a fost organizat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Autoritate Publică Tutelară, și că s-a respectat legislația aferentă guvernanței corporative a întreprinderilor publice. În componența Comisiei de selecție și nominalizare au intrat doi membri desemnați de conducerea MMAP, doi membri desemnați de președintele AMEPIP și un expert independent.

Această comisie a evaluat candidații înscriși pe trei din cele cinci posturi ale Consiliului de Administrație al Romsilva, urmând ca în curând să fie desemnați și ceilalți doi membri de către Ministerul Mediului, în conformitate cu prevederile legale.

Dezastru total la Romsilva. Direcțiile silvice, găuri în buget. Pierderi financiare pe bandă rulantă, angajații premiați