Potrivit edilului, municipalitatea și Spitalul Municipal pregătesc relocarea, astfel încât activitatea medicală să fie reluată începând cu luna martie.

În context, primarul cere Guvernului sprijin financiar pentru proiectul Timișoarei de a construi un nou spital municipal modern, la care administrația publică locală lucrează împreună cu Banca Mondială.

"După câteva săptămâni intense de negocieri pentru mai multe potențiale locații, luni seara am ajuns la un acord de principiu pentru un spațiu unde a funcționat deja o maternitate. Este cea mai bună din opțiunile pe care le-am avut. Așa cum am promis atunci când am închis \"Odobescu\", noul spațiu va oferi condiții mult mai bune decât ce am lăsat în urmă. Și de fapt, exact asta am căutat, un loc bun pentru mame și nou născuți. Din păcate, nepăsarea zecilor de ani care au condus la situația critică de la \"Odobescu\" a fost speculată într-un mod cinic, la fel și disperarea legitimă a mamelor și a personalului medical. Dar tocmai pentru a nu ajunge din nou în situații ca la \"Odobescu\", cer Guvernului să sprijine financiar proiectul Timișoarei pentru un nou spital municipal modern, la care lucrăm cu Banca Mondială", arată primarul Dominic Fritz, într-un comunicat.

Imobilul, în suprafață de 1.873 mp, are patru săli de operație dotate cu aparatură medicală și saloane cu o capacitate totală de 60 de locuri. Este gata dotat, inclusiv cu paturi în saloane și poate fi folosit imediat după relocare.

Raportul de evaluare a clădirii situate pe str. Franyo Zoltan nr. 6 va fi aprobat astăzi de Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal. Pe baza raportului de evaluare, spitalul va încheia un contract de închiriere pentru trei ani, punctează comunicatul. Clauzele exacte vor fi stabilite în zilele următoare, se mai arată în comunicatul citat.

Secția de Obstetrică a fost închisă la finalul anului trecut din cauza problemelor structurale majore ale imobilului vechi de 120 de ani în care funcționa, în baza unui contract de închiriere. Expertiza tehnică a evidențiat faptul că problemele nu pot fi rezolvate prin simple reparații.