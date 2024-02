Faptul că Dumitru Buzatu conduce PSD-ul și Consiliul Județean (CJ) Vaslui din pușcărie este o certitudine! Astăzi, fosta sa șefă de cabinet, Ana Maria Obreja, i-a programat la vorbitor pe „nașul” Ioan Țibulcă și pe consilierul personal, Vasile Mariciuc. Duminică, la ora 12,00, cei doi s-au prezentat la Penitenciarul Vaslui fără bagaje, doar cu trei cărți. Vasile Mariciuc ne-a spus că sunt cărți de filosofie și teologie, dar i-a adus și un roman, „Lucrarea”, cu iz teologic. Pentru studiu filozofic, Mariciuc a ales „Fundamentul capitalismului”.

Fostul prefect Ioan Țibulcă și consilierul personal Vasile Mariciuc, în fața intrării Penitenciarului Vaslui

Țibulcă, nașul lui Buzatu, care a fost numit de-a lungul timpului în mai multe Consilii de Administrație ale unor companii din subordinea CJ Vaslui. Acum, acesta a mai rămas doar în CA -ul de la Aquavas. În timp a deținut și funcții în administrația publică locală. A fost subprefect în perioada 1992-1996, prefect în perioada 2000-2004, dar și câteva luni în anul 2009. Iată ce a spus acesta reporterilor: „Da, este finul meu, este și consătean, am crescut în copilărie împreună, suntem și rude, mă rog, ce să fac, sunt mai multe… Am venit împreună cu domnul Mariciuc. Nu am venit cu bagaje și nici nu o să mă certe pentru acest lucru, că doar eu sunt nașul, nu el. Mariciuc i-a adus două cărți, eu nu i-am adus că eu citesc alt gen de cărți. Buzatu este cu filosofie, eu mai mult cu inginerie și atunci nu cred că trebuia să-i aduc ceva de calculul rezistenței la materialul de construcții. Am să vorbesc… Dacă o să-i trebuiască, am să-i aduc manualul zidarului sau manualul dulgherului sau a tâmplarului. Da, sunt pentru prima dată, aici, la Penitenciar. N-aș fi vrut să ajung aici vreodată, este prima oară, dar, mă rog, asta-i viața! Eu cu el n-am vorbit la telefon și nici de când este aici’”.

Întrebat despre vinovăția lui Buzatu, Ioan Țibulcă spune: „Ca să răspund presei, va trebui să aflăm ce spune instanța. Dar sunt niște lucruri neclare în anchetă. Nicăieri nu se spune că a cerut el banii ăia. Cel puțin din ce am citit în presă, dar este normal ca să plătească pentru greșeala lui. Dacă n-a greșit, va trebui să demonstreze. Eu personal nu cred că a cerut suma aceea. Dacă a făcut o înțelegere (n.r. cu Emil Savin de la Transmir), mă rog, ceea ce nu cred, că Buzatu are minte, nu cred că a cerut atâția bani… DNA-ul a spus ceva de 2 milioane de lei, că atât ar fi fost în stoc, dar nu au fost atâția, iar el n-a luat banii în mână. Faptul că n-a luat banii în mână este o probă bănuiesc, chiar dacă, în presă se spune că era cu praf pe mână, dar nu pot să spun nimica, nu am nicio știre, nicio posibilitate și nicio informație de genul acesta”. Iată ce sfaturi îi dă nașul lui Buzatu pentru a-i fi mai ușor în pușcărie: „Îi doresc să fie rezistent, să nu-și piardă răbdarea, să nu-și piardă credința în Justiție și în Dumnezeu. Nu știu dacă este ateu (n.r. răspuns la întrebarea reporterului că este ateu), el provine din oameni credincioși, familia lui se ducea la Biserică… Bunicul lui l-a cununat pe tatăl meu de exemplu, oameni care se duceau la biserică, oameni credincioși. Bine, că el a făcut Facultatea de Filosofie și această filosofie în perioada aceea când el era student, nu era credința cu filosofia, nu se spunea că este ateu. Eu l-am cununat la Biserică, cu preot, la Biserica din satul meu, la Vascani (n.r. sat din comuna Ruginoasa). A fost profesor și în sat la noi, cu liceu și apoi a fost mutat la Târgu Neamț. A făcut apoi armata, iar după aceea a fost numit profesor”. La final, Țibulcă a recunoscut că nu i-a adus nimic și pe viitor îi va trimite pachet, după ce îl va întreba de ce are nevoie: „Astăzi nu i-am adus nimic decât salutări și urări de sănătate! Nu mi-a cerut nimic, nici țigări, că nu fumează, nici pentru băieți. Mă duc să vorbesc cu el și dacă o să-mi ceară o să-i trimit altă dată…”.

