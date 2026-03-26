Fundașul turc a primit în careu o pasă centrată de Arda Güler de la distanță, a rămas singur cu portarul Radu și a trimis precis la colțul stâng. Tricolorii au avut la rândul lor câteva șanse importante de a înscrie: în minutul 24, șutul lui Vlad Dragomir a lovit bara transversală, iar Nicolae Stanciu a trimis și el în bară în minutul 78. Turcii au avut, de asemenea, o bară prin Kenan Yildiz, în minutul 61.

Pentru România, selecționerul a început partida cu următorul „11”: Radu – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu – R. Marin, Dragomir – Man, Hagi (c), Mihăilă – Bîrligea. În repriza a doua au mai intrat Tănase (’66), Stanciu (’71), Miculescu și Baiaram (’88).

Partida s-a disputat pe stadionul Beșiktaș din Istanbul, într-o atmosferă spectaculoasă, în fața unui public numeros.

Turcia va juca pe 31 martie în finala play-off-ului împotriva învingătoarei dintre Slovacia și Kosovo. Câștigătoarea acestui duel va obține calificarea la Cupa Mondială și va fi repartizată în Grupa D, alături de SUA, Australia și Paraguay.

Turneul final se va desfășura între 11 iunie și 19 iulie 2026, în SUA, Canada și Mexic. România nu a mai fost prezentă la o ediție a Cupei Mondiale din 1998, când a ajuns până în optimile de finală, fiind eliminată atunci de Croația cu 0-1.