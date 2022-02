"Am avut o discuţie în Biroul Naţional. În mod sigur vom avea congresul anul acesta. (...) Vom lua o decizie în săptămânile următoare, în funcţie şi de situaţia pandemică şi de criza internaţională care este în zona noastră. (...) Vom alege varianta în care să avem un calendar care să fie cât mai responsabil. Cred că şi publicul s-a săturat de aceste congrese din partide. Anul trecut a fost anul congreselor pentru o parte din partide şi cred că e important să ne suprapunem corect peste agenda publică, deoarece congresele inevitabil tind să fie un moment de uitat spre intern, iar eu vreau să ne axăm pe o privire către public, către electorat, către România", a spus Drulă, la RFI.



El a vorbit și despre demisiile care s-au ținut lanț pe fondul retragerii lui Dacian Cioloș de la șefia partidului: "USR e un partid care în permanenţă a avut valuri de înscrieri. Chiar mă uitam pe cifre şi în ultimele două săptămâni avem 200 de înscrieri în partid. Evident, sunt şi oameni care pleacă, e un partid viu, cu membri reali, pe care îi uneşte o anumită motivare la un moment dat. Mie îmi pare rău pentru fiecare coleg care nu mai e alături de noi. Am venit în acest partid când eram 700 de membri şi acum suntem la zeci de mii de membri. Sunt în ultimele săptămâni undeva în zona de 400 de demisii. (...) Pentru orice partid, momentul în care este demisia preşedintelui e un act uşor traumatic, dar aşa cum am trecut peste toate momentele din istoria acestui partid, aşa vom trece şi acum".

Anterior, informația legată de demisiile din rândul membrilor USR a fost confirmată și de purtătorul de cuvânt al USR, Ionuț Moșteanu.

Revenind la Drulă, actualul lider al useriștilor a reiterat că scopul său îl reprezintă unitatea partidului, definitivarea procesului de fuziune şi discuţiile cu electoratul.