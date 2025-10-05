Farsorii ruși, Vladimir Kuznețov și Leksus Alexey Stoliarov, au sunat-o pe fosta ambasadoare a SUA la ONU și fost șef al USAID și s-au dat drept fostul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko.

În timpul convorbirii, Samantha Power a rememorat perioada mandatului lui Joe Biden în timpul căreia au fost pompate sume uriașe de bani prin USAID în Ucraina.

Totodată, ea amenționat că din ordinul președintelui Trump s-a închis chiar și site-ul oficial al organizației, dar cu toate acestea USAID a reușit să aloce zeci de milioane de dolari și pentru susținerea președintei Republicii Moldova, Maia Sandu.

Redăm mai jos dialogul dintre Samantha Power și farsorii ruși:

”Am călătorit de multe ori în Moldova din acest motiv. Și am făcut investiții fără precedent prin USAID acolo. Nu era o țară în care USAID să fi avut o prezență semnificativă, doar una foarte mică. Am extins-o masiv, atât pentru binele Ucrainei, dar, desigur, și pentru binele Moldovei. Era un punct luminos al democrației, cu președinta Maia Sandu, absolventă a Kennedy School și o adevărată reformatoare”, a declarat Samantha Power, fostă ambasadoare a SUA la ONU.

Farsorii ruși: Și, după cum știți, a câștigat la limită data trecută.

Samantha Power: Da, sunt foarte îngrijorată și în privința Moldovei.

Farsorii ruși: Sper că deja ați investit bani pentru a lupta împotriva influenței ruse.

Samantha Power: Da, am făcut-o. Am direcționat resurse. Nu-mi amintesc acum cifrele exacte, dar așa-numitele suplimente pentru Ucraina au inclus întotdeauna zeci de milioane de dolari și pentru Moldova. Și acei bani, scuzați zgomotul, au mers mult, mult mai departe în Moldova decât în Ucraina, pentru că e o țară foarte mică. dar toți acei bani au fost tăiați când Trump a venit la putere.