Potrivit ISU Iaşi, în urma impactului, au rezultat două victime conştiente, neîncarcerate. Acestora li s-a acordat primul ajutor medical de urgenţă la faţa locului, ulterior fiind transportate la spital pentru investigaţii suplimentare.

Medicul Diana Cimpoeşu, coordonator UPU-SMURD Iaşi, a declarat că au fost rănite uşor două femei, una dintre acestea, de 50 de ani, urmând a fi externată.

Cealaltă victimă, o femeie de 45 de ani, a suferit lovituri la umăr, coapsă şi la cap, având totodată şi un atac de panică. Aceasta din urmă va fi direcţionată spre Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi.

Conform procedurii, ambii conducători au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a descoperi cum anume s-a petrecut incidentul.

Deocamdată, conducerea Companiei de Transport Public (CTP) din Iaşi nu a oferit explicaţii privind împrejurările în care s-a produs accidentul.

Cert este faptul că circulaţia tramvaielor în zonă a fost îngreunată timp de zeci de minute.

”Cauzele sunt în curs de analiză pentru a stabili împrejurările care au condus la producerea coliziunii”, au transmis reprezentanţii CTP.