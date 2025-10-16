Un tramvai al liniei 21 a deraiat pe Șoseaua Colentina, la plecarea de la capătul de linie Pasaj Colentina, blocând sensul de mers spre Bucur Obor.

Info pentru călători

Potrivit STB, tramvaiele afectate vor întoarce în depoul Colentina, iar pasagerii sunt sfătuiți să își planifice traseul în consecință.

Reprezentanții Societății de Transport București au transmis informațiile la ora 12:12, printr-un mesaj pe contul oficial de X (fost Twitter):

„Linia 21 - blocata pe Sos. Colentina, la plecarea de la capătul de linie Pasaj Colentina, sens Bucur Obor. Cauza: deraiere. Tramvaiele întorc in depoul Colentina.”

STB recomandă călătorilor să urmărească anunțurile oficiale pentru actualizări privind reluarea circulației normale.