Decizia survine ca urmare a imposibilității obiective de finalizare a contractului, întrucât ofertantul desemnat câștigător nu a transmis garanțiile și documentele necesare pentru prelungirea valabilității ofertei, în ciuda demersurilor și solicitărilor repetate adresate de STB, în scopul finalizării procedurii de achiziție sectorială. Neîndeplinirea acestor obligații a condus la încetarea valabilității ofertei și a garanției de participare, creând un impediment definitiv pentru semnarea contractului.

Totodată, conform declarațiilor depuse de ofertant în cadrul licitației, producătorul propus pentru livrarea tramvaielor este o societate cu sediul în Moscova, Federația Rusă. Or, potrivit Regulamentului (UE) 2022/576, care modifică Regulamentul (UE) nr. 833/2014 privind măsurile restrictive împotriva Rusiei, este strict interzisă atribuirea sau executarea contractelor de achiziții publice cu entități rusești sau controlate de acestea.

Această interdicție se aplică direct și în România și privește atât contractanții principali, cât și subcontractanții sau furnizorii care depășesc 10% din valoarea contractului.