Cei doi suspecți sunt o femeie de 52 de ani și un bărbat de 53 de ani.

"Prin ordonanța procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu din data de 29.09.2025 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de autor sub aspectul comiterii infracțiunii de omor, iar prin ordonanța procurorului din aceeași dată s-a dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore. În data de 30.09.2025 a fost înaintată Tribunalului Sibiu propunerea de arestare preventivă a autorului, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Sibiu dispunând arestarea acestuia pe o durată de 30 de zile. Prin ordonanța procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu din data de 09.10.2025 s-a dispus extinderea acțiunii penale față de autoare sub aspectul comiterii infracțiunii de omor, iar prin ordonanța procurorului aceeași dată s-a dispus reținerea acesteia pentru 24 de ore. În data de 10.10.2025 a fost înaintată Tribunalului Sibiu propunerea de arestare preventivă a autoarei, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Sibiu dispunând arestarea acesteia pe o durată de 30 de zile", au transmis reprezentanții Parchetului, într-un comunicat.

Potrivit sursei citate, procurorul s-a sesizat din oficiu la finalul lunii septembrie, ca urmare a unui apel primit prin SNUAU 112 privind găsirea cadavrului.

"Urmare a probatoriului administrat s-a reținut că în data de 11.09.2025, în timp ce se afla la baraca improvizată în care locuia, situată într-o grădină împrejmuită, inculpata, o persoană de sex feminin în vârstă de 52 de ani, a exercitat, împreună cu inculpatul, o persoană de sex masculin în vârstă de 53 de ani, cu intenție, mai multe acte de agresiune fizică asupra victimei, un bărbat în vârstă de 67 de ani, cauzând decesul victimei. Inculpații au îngropat apoi cadavrul la circa 200 de metri, într-o zonă cu vegetație", a anunțat Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Anchetatorii au stabilit că între autori și victimă exista o stare conflictuală anterioară, aceștia cunoscându-se de mai mult timp.