"Funcţională din luna august 2017, plaja a atras în staţiunea Mamaia un număr foarte mare de persoane cu nevoi speciale veniţi din ţară şi de peste hotare. Şi anul acesta pentru o şedere cât mai plăcută, turiştii plajei Pupa vor beneficia gratuit de scaunele plutitoare, cu ajutorul cărora pot intra în apa mării fără niciun fel de risc. Mai mult, plaja este dotată cu locuri de parcare, toaletă accesibilizată, umbrare şi cabină de schimb. Nu am uitat nici de distracţia celor care vin la plajă, aşa că, Asociaţia IPV CONSTANŢA pune la dispoziţie jocuri de societate gigantice (marca INTELECT PARC). În plus, toţi cei care vin pe plajă vor găsi locul magic \"Amintire de la mare\" - unde se pot fotografia într-un cadru vesel, în acord cu soarele şi marea", se arată în comunicatul remis, astăzi, de Asociaţia Împreună pentru Viitor Constanţa.



Potrivit sursei citate, pe toată perioada sezonului, voluntarii instituției vor fi prezenţi zilnic pe plajă, între orele 9.00 - 18.00. pentru a putea oferi ajutor şi informaţii beneficiarilor care au ales să îşi petreacă vacanţa în staţiunea Mamaia.



Alte două plaje accesibilizate pentru persoanele cu nevoi speciale vor fi deschise, la începutul lunii iulie, la Năvodari şi Mangalia.



"Sezonul acesta, venim cu o noutate şi cu două surprize. Am reuşit să ne extindem şi să accesibilizăm încă două plaje. Începând cu data de 1 iulie, ora 10:00, vă invităm pe Plaja Ancuţei din Năvodari, iar de pe data de 2 iulie, ora 10.00, pe Plaja Lebedelor din Mangalia, la inaugurarea acestor locaţii, unde se va amplasa câte un scaun plutitor pentru persoane cu dizabilităţi", mai arată sursa citată.