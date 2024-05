Anca Alexandrescu: Sunt astazi in fata la DNA pentru ca va fi depus un nou denunt. Am vorbit despre acest lucru inca din luna februarie, atunci cand am publicat fotografiile cu dl Ovidiu Toma si cu dl. Coldea. Dl. Coldea a stat la masa dl Toma la Dubai. Am facut toate legaturile si cu dl Bogdan Maruntis.

Multi au spus dupa acesl incident cu Toma si Maruntis care au incercat sa imi insceneze mie si Iosefinei Pascal faptul ca noi am inventat ca ei au legaturi cu criptomonede. Am demonstrat cu nenumarate probe ca, de fapt, au legaturi. Am prezentat inregistrari si convorbiri intre ei care arata foarte clar ca lucrau cu bani la sacosa. Ieri a fost un alt om de afaceri care a depus plangere aici, la DNA, si care a prezentat schema de spalare a banilor propusa de Ovidiu Toma si Bogdan Maruntis. Ce rol au dl Dumbra si dl Cocor, si Florian Coldea in aceasta poveste? Ei au fost partenerii lor. Nu numai ca dnii Coldea si Dumbrava i-au sprijinit din umbra pe acestia in lupta pe care au avut-o cu niste parteneri externi care sunt dati in urmarire internationala pentru constituirea unei scheme Ponzi (o operațiune investițională frauduloasă ce implică plata unor profituri deosebit de mari unor investitori de pe urma unor fonduri investite de alte persoane și nu de pe urma veniturilor pe care afacerea le-a generat în realitate - n.r.), dar s-au facut si rude. Dl. Coldea i-a botezat fetita dl Bogdan Maruntis in 2020. La nunta la dl. Ovidiu Toma a participat si dl. Coldea. Dl Toma nu e nimeni altul decat ginerele lui Ioan Nicolae. Exista multe semne de intrebare in legatura cu eliberarea lui Niculae chiar cu 4 luni inainte de nunta fiicei sale cu Ovidiu Toma. Exista si marturia lui Dumitru Dragomir care a spus, miercuri seara, in direct la Realitatea PLUS, ca la nunta s-a intalnit cu dl. Coldea.

Faptul ca acesti oameni s-au ocupat cu criptomonede este deja de notorietatea. Coldea avea biroul in interiorul companiei CryptoData. Sunt nenumarate probe si audio si video si inregistrari. Dl Fisca e aici alaturi de mine. S-a decis sa depuna un denunt.

Mihai Fisca, fost cumnat Ovidiu Toma: Denuntul e facut impotriva familiei Toma, adica Ovidiu Toma, Lavinia Toma, actuala Capra, Silviu Capra si Bogdan Maruntis, si a tuturor interpusilor pe care am sa ii dau procurorului mai departe si celor care i-au ajutat sa castige anunite terenuri si anumite beneficii.

Avocat Ingrid Mocanu: Referitor la legatura acestor 2 generali, Dumbrava pare ca a actionat in umbra. Primadonele, de aceasta data, sunt Coldea si Toma. La DIICOT nu s-a intamplat absolut nimic, motiv pentru care mai tragem "un loz", poate de aceasta data avem noroc. Dl. Fisca denuta o activitate foarte laborioasa de trafic de influenta si spalare de bani. Adica au promis influenta pentru anumite activitati atat in instanta, cat si administrative, au impresionat pe cei doi care acum sunt urmaririti international astfel incat sa ii lase in pace pe Toma si pe Maruntis. Au facut zeci de milioane din acea inselatorie, pentru ca acolo, au inceput sa foloseasca banii in diverse... Mai mult, si in acest caz, au promis si se pare - din ce descrie dl. Fisca - ca muta niste dosare la Galati, unde ei cunosc pe toata lumea si se pare ca le-ar fi si iesit aceasta schema de dobandire prin instanta a unor terenuri. De pe urma carora, Coldea si Cocoru au primit banii la sacosa. Martorul afirma ca atunci cand i-au cunoscut pe Toma si pe Maruntis, generalii au hotarat sa faca aceasta firma de consultanta. Lis e parea cumva ca nu isi pot etala banii de la sacosa, milioanele de la sacosa nu ar fi putut sa le foloseasca legal de teama ca i-ar intreba cineva de unde ii au.