Marina Pandarof este cercetată în stare de libertate pentru trafic de droguri, împreună cu alți doi inculpați. Unul dintre aceștia a fost demascat ulterior de anchetatori după ce i-au găsit în portbagajul mașinii trei punguțe pline de cocaină.

CĂTĂLIN: Eee… ce dracu să zic… Are fiu-miu Covid. Suntem în izolare.

MARINA: Vii la București?

CĂTĂLIN: Da, da, vin. Vorbești cu Romi și cu aia să-mi ia… să-mi aducă și mie 3 de-alea, că, dacă trebuie să stau vreo 5 zila în casă, înnebunesc!

MARINA: Bine. Hai…

Blonda lui Coldea nu a putut rezista tentației și a apelat la ajutorul lui Ușurelu pentru a putea să-și cumpere droguri.

MARINA: Deci, fii atent aicea, care e treaba! Pune-mi bani pă card că eu nu mai am bani să-i dau lu ăla și ălalalt a plecat și ăsta nu îmi dă pe datorie!

CĂTĂLIN: Bă, dar tu n-ai bani până ajunge Romi acasă?

MARINA: Nu am niciun ban! N-am niciun ban! Am 5000 de euro, mâine, facturi, jur că n-am niciun ban!

(...)

MARINA: Pune-i astăzi 20 de milioane!

CĂTĂLIN: Bine, bine. Hai că mă descurc și văd io cum îți pun.

(...)

MARINA: Și poți să mai îmi pui și mie ceva că sunt săracă.

CĂTĂLIN: Da, n-am pă Revolut, băga-mi-aș craci… N-am pă Revolut!

MARINA: Aaa … păi, n-are cont decât la Revolut, el.

CĂTĂLIN: Hai. Hai că văd cum fac.

MARINA: Hai și pune-mi și mie cinci milioane, că n-am niciun ban!

Timp de câteva ore bune, aceștia au fost îngrijorați de dispariția misteriosului Romi și le era frică să nu fie descoperiți.

ROMI: Acuma am plecat. M-a oprit la… M-a oprit la un control de rutină …

MARINA: Așa…

ROMI: Și mi-a găsit alea-n mașină. M-a oprit. Erau vreo 3 inși acolo.

MARINA: Așa …

ROMI: M-au întrebat ce e cu alea, le-am zis că pentru consum propriu.

MARINA: Așa…

ROMI: A mai luat pă încă unu, din altă mașină, ne-au dus la secție, ne-au făcut proces-verbal!

MARINA: Așa…

ROMI: Mi le-a luat.

(...)

ROMI: O să fiu anunțat de poliție când mi se… instrumentează sau…

MARINA: Pfoai de… ! Te sun înapoi.

ROMI: Dosaru’ la Parchet.

La câteva minute de la această veste șocantă, Marina Pandarof l-a informat pe Ușurelu, care a asigurat-o că secretele lor sunt în siguranță.

CĂTĂLIN: Am înțeles… Hai să vedem unde ajunge… unde-i ajunge dosaru’ și să vedem … Să-mi dai și mie numele lui, acolo…

MARINA: Ăăă… da pot să-ți dau buletinul să întrebi?

CĂTĂLIN: Nu acuma. După ce îl cheamă pă el, că așa, degeaba mi-l dai acuma, că acuma n-apare nicăieri.

MARINA: Aha.

CĂTĂLIN: Dacă i se face dosar… N-are ce să afle acu

Mafia politică, cerc în care se învârte și blonda lui Coldea, ajunge să fie prinsă in flagrant de oamenii legii.