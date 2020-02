Dosarul Caracal rămâne la Tribunalul Olt. Părinții Alexandrei, față în față cu Dincă

Judecătorii au respins ca nefondată cererea de strămutare la Mehedinți. Decizia este definitivă.



Avocatul familiei Măceșanu, Aurel Moldovan, a afirmat că au solicitat strămutarea acestui dosar, pentru că au "suspiciuni rezonabile că acel judecător va fi imparțial și va judeca după cum i se va dicta", nu după probele administrate în această cauză.



"Oricum, indiferent unde va fi, noi am invocat cel puțin cinci exceptii pe camera preliminara urmand sa se pronunte si atunci vom vedea daca va fi impartial sau nu. Din punctul meu de vedere, pentru a inlatura orice suspiciune rezonabila cu privire la acest aspect, ar trebui sa trimita dosarul undeva spre Tribunalul Mehedinti sau oriunde in alta parte, mai putin in Dolj si Olt. Stim bine ca procurorul Vasilescu a instrumentat aceasta cauza si, din cate am inteles, sotia acestuia este judecator la Curtea de Apel Craiova", a spus avocatul familiei Macesanu anterior deciziei.



Prezenți în sala de judecată, părinții Alexandrei s-au întâlnit pentru prima dată cu Gheorghe Dincă, moment pe care l-au suportat foarte greu.



Întrebat cum i s-a părut Gheorghe Dincă, Ion Măceșanu, tatăl Alexadrei, a afirmat că acestă "era senin, aranjat, îmbrăcat, bărbierit, chiar arată bine, ca și când nu ar fi făcut nimic".



"Când l-am văzut, am simțit că și cand ai merge cu masina si, la un moment dat, iti dai seama ca ai ramas fara frane. Va dati seama ca imi venea sa il omor", a relatat Ion Măcesanu.



Intrebat de instanta daca doreste ca dosarul sa fie stramutat, Gheorghe Dinca a spus ca el vrea sa fie judecat de magistratii din Olt, pentru ca "nu are nicio legatura cu interlopii de acolo", relatează ziare.com



Gheorghe Dincă și Ștefan Risipițeanu rămân în arest preventiv, după ce Tribunalul Olt a dispus, pe 7 februarie, menținerea acestei măsuri preventive față de cei doi inculpați, iar Curtea de Apel Craiova a mentinut aceasta decizie, respingand, pe 17 februarie, contestatia formulata de Risipiteanu.