Detalii cutremurătoare din dosarul azilelor transformate în lagăre. Bătrânii, ajunși la capătul puterilor, au încercat să își pună capăt zilelor pentru a scăpa de suferință. Un beneficiar a fost salvat în ultima clipă după ce s-a strangulat cu un cordon.

Mai mult, cei care mai aveau o fărâmă de speranță au început să sape tuneluri pentru a ajunge în libertate.

Dublă tentativă de suicid în azil

CĂLIN CORNELIA: Era strangulat!

DRAGOMIR IOANA: Ce era?

CĂLIN CORNELIA: S-a legat de gât, nu are nimica, acuma și-a revenit, eu am tras de

el, avea pe sub geacă, pe sub pulover, legat peste gulerul de la cămașă, un elastic lat, ca o jartea, de gât!

DRAGOMIR IOANA: Doamne, nu e întreg la cap, ăsta!

CĂLIN CORNELIA: Na, ce să-i fac, zi-mi tu! Deci, era vânăt la față, i-am tras de el, am tras de el, abia a scos capul din pernă!

[…]

CĂLIN CORNELIA: Vezi că o să vină și poliția.

DRAGOMIR IOANA: N-are nimic. Îi spuneți ce s-a întâmplat. Asta e.

CĂLIN CORNELIA: Pentru că eu în timp ce vorbeam cu ei la telefon, el și-a găsit un

alt fodolar, alt cordon și s-a spânzurat iar.

DRAGOMIR IOANA: Ei na!

CĂLIN CORNELIA: Da.

DRAGOMIR IOANA: Să vină, să poată să-l ia. Asta vorbesc cu familia.

Sursa: Dosarul anchetatorilor

Noi detalii șocante din cazul azilelor groazei. Victimele erau jefuite de pensii și deposedate de apartamente



De ce erau abuzați bătrânii din azilele din Ilfov



Popa Ninela : Păi Teo e pă hol, mormăie, ..scrie bilete de dragoste ... şi-a luat două scaune şi stă acolo în mijlocul holului şi al dreacu de vrea să se ducă ... dar până la urmă îl sun pe Alex să urce sus la el...

Doamna(Angela ): Păi tre să faci treaba asta..

Popa Ninela: Îl sun să se urce sus la el să-i f** un şut în c* ca să se înveţe minte .

Doamna(Angela ): Să-l pui dreacu în pat. N-are pat?

Popa Ninela : Are, dă-l dreacu dar a ieşit pe hol. Hai că înainte îl închidea Emil afară, acum cine-l mai închide, dracu?

Doamna(Angela ): Ia să treacă la culcare că Emil nu mai e aici...

Popa Ninela : Are spume-n c**!

Doamna(Angela ): Sună-l pe Alex!

Popa Ninela : Îl sun! Dar mi-e milă aşa de el, mă duc să-l mai trimit eu o dată. Mai

stau puţin să întind rufele aste şi pă urmă. De nu îi dau... cu coşu în cap îi dau... surâde...

Sursa: Dosarul anchetatorilor

Bugetar și om-cheie în afacerea cu "azilul groazei", avere impresionantă. Cum îi ajuta pe torționari să iasă bine la controale?



Bătrânii din azil visau să mănânce paste, dar primeau doar ciorbă



Beneficiară 1: Aseară tot ciorbă mi-a dat...

Dragoș: Cum să îți dea ciorba?

Beneficiară 1: Ba da!

Dragoș: Nu v-a dat paste? Nu paste...paste alaltăseară...

Beneficiară 1: Nu ne-a dat paste...da...aseară tot ciorbă ne-a dat...ciorbă ne-a dat aseară...

Dragoș: Pastele alea...

Beneficiară 1: Numai ciorbă...

Beneficiară 2: Pastele alea cu...

Dragoș: Cu pesmet...

Beneficiară 2: Sunt foarte bune...

Dragoș: Și...dar nici nu știu cum sunt alea?

Beneficiară 1: Aseară tot ciorbă ne-a dat[…]

Dragoș: 19...alea cu pesmet cum sunt? Pastele cu pesmet...cu zahăr sunt? Sau cum?

Beneficiară 2: Cu o esență de vanilie...

Dragoș: Ah...sunt bune?

Beneficiară 2: Da!

Dragoș: Sunt prăjite un pic? Sau...

Beneficiară 2: Se călește...

Dragoș: Se călesc...aaa...am înțeles...paste fierte și după aia călite și cu pesmet și esență de vanilie, nu? Și pune și un pic de zahăr să fie dulci?

Beneficiară 2: Dacă nu fac economie, pune și un pic de zahăr...dacă nu, pune numai vanilie...(n.l. neinteligibil)...

Dragoș: Aham...bun...cred că-s bune...te văd...ce îți strălucesc ochii când te gândești la pastele alea, eh? Ce îți dă, o dată pe lună?

Beneficiară 3: Cred că o dată pe an!

Sursa: Dosarul anchetatorilor