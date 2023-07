Detalii teribile au ieșit la iveală din căminele morții. Autoritățile știau neregulile, au semnalat Parchetul, însă bătrânii au fost torturați în continuare. După descinderea mascaților la căminele groazei din Capitală au apărut mărturii dramatice despre calvarul îndurat de bătrâni și despre limbajul folosit de angajați, greu de suportat. Oamenii în vârstă erau bătuți, înfometați, lăsați dezbrăcați iarna și fără tratamente, exploatați prin muncă forțată, zilnic.

Pentru a supraviețui ajungeau să cerșească mâncare oamenilor care treceau pe lângă azil. Acesta nu este un caz singular. Realitatea PLUS a obținut dezvăluiri șocante, în exclusivitate, despre ceea ce se întâmplă în locurile unde bătrânii noștri ar trebui să aibă cele mai bune condiții.

Atenție, urmează detalii cu un puternic impact emoțional!

STENOGRAMELE CARE ARATĂ TORTURILE BĂTRÂNILOR DIN AZIL



ANGHEL CĂTĂLINA: De ce nu te ștergi mă, arde-te-ar focul, să te ardă pe mațe! Nesimțitul dracu' ce

ești! Ce e aicea bă!

DOMN: Lasă-l dracu'….ho…ho…

ANGHEL CĂTĂLINA: Ce bă, animalu' dracu'! Ce… (pe fundal se aude un zgomot specific unei lovituri) fir-ați ai dracu', să fiți cu plămânii voștrii!

DOMN: Aoleu…

ANGHEL CĂTĂLINA: De nenorociții dracului ce…-Adă-i altă pereche, nu vezi că sa murdărit?!...Hai tată, că vorbim!

DOMN: Când vorbim?

ANGHEL CĂTĂLINA: Nu știu!

DOMN: Păi nu pot să mai vorbesc.

(...)

ANGHEL CĂTĂLINA: Hai!..-Ce dracului e mă pe tine, măi animalu' dracu'! Mă, javră

ce ești!

DOMN: A…

Sursa: Referat de arestare

„Bă! Bă! Treci încoace! Fir-ai al dracu` de nesimțit!”

„Treci de acolo sus! Andrei! Treci! Stai

dracului cuminte că te bat, să știi!”

COSTESCU CLAUDIA: Și ieri am văzut că am un mesaj vocal de la DANA, pe whatsapp, nu

l-am citit, că nici eu nu mai vreau să fiu deranjată în weekend de nicio urgență și de nimic!

ANGHEL CĂTĂLINA: Da...

COSTESCU CLAUDIA: Nu știu ce o fi zis acolo, habar n-am, nu am ascultat mesajul și

o să-i spun și de ce, nici eu nu te deranjez pe tine când pleci!

ANGHEL CĂTĂLINA: Da, mami!

COSTESCU CLAUDIA: Nu mă mai interesează, m-au sunat și aparținători, nu am mai

răspuns la nimeni!

Tudorancea Cristina: Doar că seara, doar că seara, momentan, nu avem ce să se dea, asta

încerc să-ți explic.

Trifu Gheorghița Mădălina : Eu știu. Dar nu merge Cristina. Nu merge, clar. Pentru că

o să rămână la control și o să vorbească ăștia... păi și o să-mi zică ăștia, cum mi-a zis aia:

Doamnă, dumneata, copilul dumitale ar mânca margarină d-asta? Mă ia aia cu chestii de

genul ăsta.

(...)

Tudorancea Cristina: Am înțeles, da. Că de luni aduce cateringul normal.

Trifu Gheorghița Mădălina : E treaba lor ce face. Dar tu trebuie să-mi spui sigur, să știu,

ca eu când cobor dimineața la ora 6 sau când cobor eu, înțelegi, dimineața, eu știu să fac porțiile

și pentru seara. Că n-o să pun dimineața waw, înțelegi? Și seara deloc. Eu trebuie să

proporționez mâncarea aia. M-ai înțeles?

Tudorancea Cristina: Da. Asta o să mai rămână de discutat să vorbim mâine cu Dan să

vedem exact...

Sandu: Bine bosule. Ăăă… M-am uitat și de gândaci.

Godei Dan: Și?

Sandu : Nu prea, n-am dat de nici unul. E de ăia leșinați.

Godei Dan: Înseamnă că o fi mințit ăsta mă că mai era?

Sandu : Cine? Nicoleta? Dreacu știe. Și ăsta mi-a zis mie să aflu că e mult, mult și la

el. Da de unde dracu mă? Zi i-ai luat de pe haine, de pe undeva.

Godei Dan: Unde-s mulți, mulți? În partea aialaltă?

Sandu : Da!

Godei Dan: Bă ești nebun? Erau hainele băgă-mi-aș (...). Dă-le ca lumea să și

bea.

Sandu : Le-am dat. Le-am dat și alaltăieri…

Godei Dan: De unde dreacu să fie acolo? Ei le-a luat.

Sandu : Păi după ei, de unde crezi?

Godei Dan: Da de unde dreacu? Dă, mai dă-i și astăzi, dă-le până-i găsește dracii.

Arată-le cum să dea.

Polițiștii au descins la căminele groazei, iar în urma perchezițiilor, 24 de inculpați au fost reținuți, iar alți doi acuzați sunt plasați sub control judiciar.

Un număr de 56 de bătrâni au fost transportați, marți, de echipajele SMURD la spitale pentru a primi îngrijiri medicale. Peste 100 de persoane în vârstă au fost salvate, marți, de polițiști și procurori ai DIICOT, în urma efectuării unor percheziții la mai multe azile, unde bătrânii, mulți cu dizabilități, erau bătuți, înfometați și puși la muncă forțată.

"Din fericire, doar patru persoane au avut nevoie de continuarea tratamentului într-o unitate spitalicească și au rămas internate în unitățile medicale", potrivit IGSU.