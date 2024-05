Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu este zguduit de un nou scandal, de data aceasta cu tentă sexuală: Imagini cu un bărbat care se masturba folosind o pereche de cătușe au fost publicate miercuri pe rețelele de socializate. Cu toate acestea, imaginile au dispărut rapid, întrucât nu au trecut de filtrul cenzurii rețelelor de socializare, din cauza conținutului.

La finalul postării, acesta a mai adăugat: ”Acum înțepegeți de ce sunt vânat și am devenit ținta lor?! Pentru că oamenii imi trimit aceste lucruri grave si deja s-a ajuns prea departe!”.

Autorul postării se plânge că imaginile postate de el nu au trecut de nicio platformă: ”A dispărut pentru că am primit un mesaj de la YouTube că imaginile sunt cu conținut sexual explicit. M-a raporat, cumva, YouTube-ul. A fost șters conținutul, cu mesajul respectiv. (...) Acum caut o cale să o pot posta în așa fel încât să nu intru sub incidența regulamentelor”, a declarat, pentru presa locală, fostul polițist Marian Răduinea, cel care a publicat imaginile compromițătoare.

Fostul polițist spune că filmarea în cauză ar fi fost făcută în urmă cu aproximativ 2-3 săptămâni, în sediul IPJ Sibiu, și că la nivelul conducerii Ministerului de Interne se știe identitatea și gradul celui în cauză.

”Eu am sesizat înainte să postez. Eu am sesizat Ministerul de Interne cu două zile înainte, nu IGPR-ul.(...). Nu am primit de acolo niciun răspus și am trimis sesizare și la Parchetul de pe lângă Înalta Curte.(...). Postarea este facută în sediul Poliției, de 2-3 săptămâni. Mai sunt și alte filmări. Se filmează incluziv incinta.(...) Eu în sesizare am dat numele, gradul, tot”, a mai spus Răduinea.

Acesta susține că are toate dovezile și indiciile pentru elucidarea situației dezonorante pentru întreaga Poliție Română, la nivelul IPJ Sibiu cazul este la nivel de cercetare.



”La nivelul IPJ Sibiu nu a fost făcută nicio sesizare cu privire la aceasta faptă. Având în vedere informațiile apărute în spațiul public, la nivelul instituției, s-a declanșat o anchetă internă în vederea stabilirii cu exactitate a stării de fapt și luarea măsurilor legale în consecință”, a transmis jurnaliștilor locali Elena Welter, purtător de cuvânt al IPJ Sibiu.

