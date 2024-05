"Toţi angajaţii APM Giurgiu au ieşit luni, în faţa instituţiei, între orele 10,00 şi 12,00, în cadrul unui protest spontan timp în care am scandat: 'Nu discriminării!' şi am militat pentru alinierea salariilor din teritoriu cu cele pe care le încasează cei de la nivel naţional, respectiv pentru aceleaşi salarii pentru atribuţii egale. Noi nu suntem afiliaţi la un sindicat, dar este dreptul nostru de a protesta şi am informat conducerea instituţiei şi Instituţia Prefectului Judeţului Giurgiu cu privire la acest protest. Am avut promisiuni privind egalizarea salariilor încă din luna ianuarie 2024, suntem ultimele deconcentrate unde nu s-a întâmplat acest lucru, în timp ce la cei de la DSP, Finanţe, profesorii, s-au rezolvat aceste doleanţe. La noi aceste promisiuni nu s-au concretizat, nu s-au ţinut de promisiuni, ministrul nu a dovedit că e alături de noi, iar acum e în campanie electorală!", a declarat luni, pentru Agerpres, reprezentanta angajaţilor APM Giurgiu, şef serviciu Daniela Neagu.



Potrivit sursei citate, în timpul acestor proteste nu este primită documentaţia de mediu pentru avizarea unor proiecte, aceasta putând fi făcută doar prin poşta electronică sau online.



Seria protestelor va continua şi în următoarele zile, iar în data de 23 mai angajaţii agenţiilor de protecţie a mediului din ţară intenţionează să participe la un miting de protest în faţa Guvernului.

