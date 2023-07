Vinovații din cadrul azilelor groazei acționau ca niște profesioniști după un plan foarte bine pus la punct. Interceptările care au ieșit acum în spațiul public indică cruda realitate din acele cămine sociale situate în Ilfov și București în sectoarele 3 și 6.

Bătrânii erau bătuți cu bestialitate chiar de angajații acestor centre. Erau lăsați nemâncați, neschimbați batjocoriți, iar pe deasupra jefuiți. Angajații centrelor, la comanda managerilor, mergeau la bancomate și le goleau conturile bătrânilor atunci când intrau pensiile. În unele situații, pensionarii au rămas și fără agoniseala de o viață. Apartamentele au fost trecute pe numele patronilor iar mai apoi vândute. Apartamentele care erau situate în zonele bune ale Bucureștiului erau păstrate pentru beizadelele acestora.

Totul a ieșit la iveală atunci când procurorii DIICOT au intrat pe fir în luna februarie și au infiltrat un investigator. În urma verificărilor au fost efectuate 31 de percheziții în București și Ilfov, iar urma acestora trei persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, iar alte 11 vizate în această anchetă se află în acest moment în arest la domiciliu.

Probele atașate de anchetatorii DIICOT la dosar arată cum administratorii azilelor groazei se organizau la telefon și își planificau acțiunile:

„Manager : Deși la început de lună am putut să fac și nici lu ăsta nu i-a mai intrat banii, lu’ Cristinoiu. Deci cred că a făcut împuțita aia ceva. Ăia, 10 milioane, uite, când nu ai… Integrare sold… Hai să-i dau pe chitanță, să vedem. Uite, tranzacția nu a fost efectuată. Deci nici chitanțe nu-mi dă.



Angajat: Am înțeles. Păi o să-i sun p-ăștia ai ei, să vedem ce zice, dacă a umblat la ceva, că nu mai…



Manager: Nu știu. S-o luăm să vii cu ea la bancă? Adică n-am scos decât, mi se pare 1800 sau 1900 de lei. Până la 3000 trebuia să-i mai intre.”





Cum le luau bătrânilor apartamentele

„Manager: Am fost de i-am făcut lu ăla buletinul, că nu avea buletin, ca să dau la Autoritatea Tutelară. Trebuie să vină de la Autoritatea Tutelară să-i facă ăăăă…, apartamentul și să ne dea acceptul, ca să poată să vină Nae, să facă poze, să-l mărităm.



Doamnă: Îhî! Îhî!



Manager: Că mai repede scăpăm de ăla decât de …



Doamnă: Îhî! Îhî!



Manager: Na, e cu trei camere, două băi, îți dai seama, că nu l-as da pentru nimic în lume, că am doi copii.



Doamnă: Unde e? Unde este?



Manager: Ăăăă…, pe Gârleni, unde e bre!? Ieși încolo înspre Bragadiru, în Ghencea ”